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MODA GÜZELBAHAR LIONS KULÜBÜ KURULUŞU

Fenerbahçe Fırat ılgaz’da MODA GÜZELBAHAR LIONS KULÜBÜ’nün kuruluşunda kurucu üye olarak yer aldım. Atatürkçü birbirlerine çok saygılı ve sevgi dolu, gönülleri ihtiyacı olanlara yardım etmek için çarpan insanların arasında yer aldığım için mutluyum, gururluyum.

MODA GÜZELBAHAR LIONS KULÜBÜ KURULUŞU

Fenerbahçe Fırat ılgaz’da MODA GÜZELBAHAR LIONS KULÜBÜ’nün kuruluşunda kurucu üye olarak yer aldım. Atatürkçü birbirlerine çok saygılı ve sevgi dolu, gönülleri ihtiyacı olanlara yardım etmek için çarpan insanların arasında yer aldığım için mutluyum, gururluyum.

27 Haziran 2019 Perşembe 17:10
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MODA GÜZELBAHAR LIONS KULÜBÜ KURULUŞU

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

Din, dil, ırk ayırımı yapmadan insanlığa karşılıksız hizmet etmek amacıyla kurulmuş olan Dünyanın en büyük hizmet organizasyonu olan Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’ ne, ülkemizden yeni bir Lions Kulübü daha katıldı.

Uluslararası Lions Kulüpleri 118-Y Yönetim Çevresine, Sn.Ln. Doğan Yeşin'in başkanı olduğu MODA LİONS KULÜBÜ sponsorluğunda, İSTANBUL MODA GÜZELBAHAR LIONS KULÜBÜ adıyla katılan yeni kulübün Charter Töreni, Uluslararası Direktör Prof. Dr. Hayri Ülgen tarafından yönetildi.

 

MD 118 Konsey Başkanı Sn. Ln. Nasuhi Öndersev, 118-Y Genel yönetmeni Sn. Ln. Ertuğrul Yıldız, Geçmiş Dönem Konsey Başkanı Geçmiş Gelecek Dönem Genel Yönetmenleri Genel Yönetmen 2. Yardımcısının ve kalabalık bir Lion grubunun katılımı ile yapılan törende, insanlığa hizmet yolunda üye olan 29 Lion’un “Kurucu Üye Belgeleri” verilerek girişleri kutlandı.  

GÜZELBAHAR LIONS KULÜBÜ Başkanı Sn. Ln. Leman Elkan’ın liderliğinde  28 Lion, kuruluş öncesi Advisor Sn. Ln. Metin Altındiş ve Rehber Ln. Semih Öneren ve Gmt koordinatörü Nur Arat Gmt Komite Başkanı Ahmet Çatalkaya'dan gerekli eğitimleri alarak edindikleri bilgilerle, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, Dünya insanlarına karşılıksız hizmet etmek için yemin edip, “ Kurucu Üye” sıfatıyla, Lions Rozetlerini taktılar.

Önce Vatan Gazetesi

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Papatyaönce VatanFunda Akosman ErmanMODA GÜZELBAHAR LIONS KULÜBÜ KURULUŞUFenerbahçe Fırat ılgaz
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