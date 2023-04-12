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Miniklerin "trafik abla"sı kuralları oyunlarla öğretiyor

Edirne'de görev yapan polis memuru Duygu Irmak, öğrencilere trafik kurallarını çeşitli oyunlarla öğretiyor.

12 Nisan 2023 Çarşamba 14:22
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Miniklerin "trafik abla"sı kuralları oyunlarla öğretiyor

EDİRNE AA- Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekibinden trafik polisi Duygu Irmak, 2019'dan bu yana çocuk trafik eğitim parkında görev yapıyor.

Gittiği okullardakilerin ve eğitim parkına gelen çocukların "trafik abla" diye hitap ettiği Irmak, eğitimlerine katılan çocuklara hem kuralları öğretiyor hem de onları eğlendiriyor.

Irmak, AA muhabirine, yaptığı işin bir anlamda trafik öğretmenliği olduğunu söyledi.

Mesleğini 23 yıldır severek sürdürdüğünü belirten Irmak, "Öğretmenliğin çok zevkli bir iş olduğunu trafik eğitim parkında deneyimledim. İçine girince öğreniyor insan. Çocuklara eğlendirerek kuralları öğretmek çok güzel bir duygu. Onların saf, doğal sevgisini eğitimlerde görüyoruz." dedi.

Çocuklara küçük yaşlarda trafik bilincini aşılamayı amaçladıklarını ifade eden Irmak, şunları kaydetti:

"Miniklere yaya geçitlerini, araçta arka koltukta oturmalarını, emniyet kemeri takmalarını, güvenli geçiş için üst geçitleri kullanmalarını öğretiyoruz. Trafik levhası bilgileri veriyoruz. Teorik harici uygulamalı eğitimleri ise dışarıda yapıyoruz. Levhaları labirentte oyunla öğretiyoruz. Ayrıca akülü araçlarla trafik eğitimi gerçekleştiriyoruz. Ana sınıfından, orta son sınıf öğrencilerine kadar burada eğitim alabiliyorlar."

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