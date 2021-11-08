MİLAS’TA TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÖREVİNİ SÜRDÜREN  ERDAL KARA  “EN İYİ YÖNETMEN” ÖDÜLÜNÜ  ALDI

NEZAHAT GÖÇMEN

MUĞLA

Senaryosu, 2020 Yılında Engelsiz Edebiyat Projesi kapsamında Erdal KARA tarafından yazılan YAŞAM KULÜBESİ (LIFE HUT) adlı 14 dakikalık kısa film, üst üste 7 farklı ülkenin Uluslararası Film Festivallerinden ödüller alırken, 1 Kasım 2021 tarihinde, Nicomedia (Kocaeli) Uluslararası Film Festivali Ekim-Kasım sezonunun seçimlerinden de “En İyi Yönetmen” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Filmin senaristi ve yönetmeni Erdal KARA, “Yaşam Kulübesi filmimizin tamamlandığı 1 Temmuz 2021 tarihinden hemen sonra 27,28,29 2021 tarihinde Milas Atapark Meydanında yapılan gösterim galasıyla birlikte Milas’taki sanat severlerle buluşturduk. Filmin senaryo yazımının ve yönetmenliğinin her anında bulunmama rağmen ilk izlediğimde, film bende çok güçlü bir içsel etki ve özgüven yarattı. 50 uluslararası festivale göndermeye karar verdim. Dünyanın profesyonel sinema otoritelerini bünyesinde barındıran jüri üyelerince değerlendirilince filmimiz, uluslararası arenada hak ettiği değeri gördü, ödüllerini aldı, bir çok ülkenin (Fransa Aubervilles, Fransa- Boteoux de Paris, İngiltere-Londra, Hindistan- Kalkota, Sırbistan) Büyük Film Festivallerine katılma hakkı elde etmekle birlikte dünyanın büyük bir bölümünde çevrimiçi gösterim ve tanınma şansı yakaladı. Gerek Yaşam Kulübesi Kısa Film Projemize, gerekse “Kıyıya Vuran Öykü-Aylan Bebek ” kısa filmimize destek veren başta Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat olmak üzere tüm sanatsever dostlara ve projede aktif rol üstlenen Türkiye Sakatlar Derneği’ne, Engelli Aileler Birliği Derneği Genel Merkezine teşekkür ederim.” dedi.

SIRBİSTAN VE HİNDİSTAN’A YOLCULUK, “ENGELLİ KONULU FİLM” KATEGORİSİNDEN

Yaşam Kulübesi, Royal Socıety Televizyon ve Sinema Film Ödülleri kapsamında “ENGELLİ KONULU FİLM” KATEGORİSİNDEN binlerce başvuru içerisinden seçilip ödül ve sertifika ile ödüllendirilip 6 Aralık 2021 tarihinde Royal Socıety Televizyon ve Sinema Film Festivali’ne katılma hakkını da kazanmış oldu.

Ayrıca yine Engelli Konulu Film kategorisinden başvurusu yapılan Yaşam Kulübesi, 4 Ocak 2022 tarihinde aylık film resmi seçimleri aşamasından geçip Sırbistan Uluslararası Film Festivali final gösteriminden dünya sinema otoritelerinin gösterimine sunulacak.

FRANSA’YA YOLCULUK, ULUSLARARASI ÇOCUK KISA FİLM FESTİVALİ KAPSAMINDA ERDAL KARA’NIN İLK KISA FİLMİ “KIYIYA VURAN ÖYKÜ-AYLAN BEBEK” FİLMİYLE…

Filmin çekimi, 2019 Aralık ayında Milas’ta tamamlanan ve gala gösterimi 30 Aralık 2019 yılında yapılan film, 2 Eylül 2015 yılında ailesiyle Suriye’den savaştan kaçarken boğulan ve kıyıya vuran Aylan Bebek adlı mülteci çocuğa gönderme yaparken filmin yönetmeni Erdal KARA tarafından “Savaşta Yaşamlarını Kaybeden Çocuklara” ithaf edildi.

“EN İYİ EĞİTİCİ FİLM” KATEGORİSİNDE SIRBİSTAN VE DRUK ALTIN EJDERHA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALLERİNDEN SEZONUN ÖDÜLÜNÜ ALDI, BÜYÜK FESTİVALLERDE GÖSTERİMİ YAPILACAK.

Bu film festivallerinde “En İyi Eğitici Film” kategorisinden “Yaşam Külübesi” nin seçilmiş olması, Erdal KARA’nın eğitimci kimliğinin etkili olduğunu düşünüyoruz. Sırbistan Uluslararası Film Festivali 4-8 Ocak 2022; DRUK ALTIN EJDERHA FİLM ÖDÜLLERİ FESTİVALİ, 30 Kasım 2021 tarihinde , Duhan’da sinema severler ve sinema oterileri gösteriminde yer alacak.

FARANSA- AUBER FİLM FESTİVALİ EYLÜL SEZONUNUN “EN İYİ KISA FİLMİ” ÖDÜLÜ İLE 5 NİSAN 2022 TARİHİNDE FRANSA’DA FİNAL GÖSTERİMİNDE…

Uluslararası Auber Film Eylül Seçkisinin “EN İYİ KISA FİLM” ödülünü kazanıp 5 Nisan 2022 tarihinde Aubervİlles şehrinde sinema otoritelerinin gösterimine sunulacak. 10 ayın EN İYİ KISA FİLMLERİNİN EN İYİSİ için yarışacak.

Yaşam Kulübesi filmi 2021 Ağustos Ayında Nicomedia (Kocaeli) Uluslararası Film Festivali, “En İyi İlham Filmi”; Smyrna (İzmir) Uluslarası Film Fesivalinde ise en “Sosyal İçerikli Film” ve “En İyi Çocuk Oyuncu-Mansiyon” ödülleri; 2021 Eylül Ayında Londra Uluslararası “En İyi Yönetmen” Şeref Ödülü almıştı.