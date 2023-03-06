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Meziyet, krizlerde de ayakta kalabilmek!

Pandemi ve depremle birlikte büyük yara alan hizmet sektöründe birçok işletme kapısına kilit vurdu.

06 Mart 2023 Pazartesi 20:30
Meziyet, krizlerde de ayakta kalabilmek!

MERAL KOÇ ÇAKIR

İSTANBUL

Pandemi ve depremle birlikte büyük yara alan hizmet sektöründe birçok işletme kapısına kilit vurdu. ‘Meziyet’in böyle durumlarda direnmek olduğunu söyleyen ve kendisi de 1999 yılında büyük Gölcük depremini yaşayan Tuncer Akın, “Birçok işletme kapandı, ancak biz bu duruma direnmenin ‘Meziyet’ olduğunu düşündük ve toparlanmak için hızlı hareket ettik. Şimdi arkadaşlarımla birlikte 7 gün misafirlerimizin hizmetindeyiz” dedi. 

Yaklaşık 4 yıla yakın zamandır dünyayla birlikte Türkiye’yi de etkileyen Covid-19 pandemisinin neden olduğu olumsuzluklar henüz atlatılmaya çalışılırken bir felaket haberi de 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’tan geldi. 11 kenti etkileyen iki büyük depremle yerle bir olan bölgenin yaralarını sarmak için tüm dünya seferber oldu. Türkiye’nin kalbi adeta deprem bölgesinde attı. Pandemi ve ekonomik sorunlarla boğuşan ülke, henüz toparlanmaya çalışırken bir de üzerine deprem felaketiyle yüzleşince büyüklü-küçüklü tüm sektörler darbe aldı.

Depremi Gölcük’te yaşadı 

Felaketlerden en çok etkilenen sektörlerden biri de hizmet… Özellikle İstanbul’un gece hayatının ve eğlence sektörünün derin yara aldığı felaketlerin ardından bazı işletmeler kapısına kepenk vurdu, bazıları ise işyerlerini ayağa kaldırmak için direndi. Bunlardan biri de Üsküdar Libadiye Caddesi’ndeki Meziyet Ocakbaşı ve Türkü Evi… Kendisi de bir depremzede olan Meyizet’in patronu Tuncer Akın, sektörün içinde bulunduğu durumu İstanbul Gazetesi’ne anlattı. Tuncer Akın, 1999’da Gölcük depremini yaşadıktan sonra soluğu İstanbul’da almış. Sektöre girişi de böyle olmuş. Akın, arka arkaya gelen felaketlerin sektörü olumsuz etkilediğini tam pandemi sonrası toparlanmaya çalıştıkları sırada Kahramanmaraş depremiyle bir kez daha maddi ve manevi sorunlar yaşadıklarını söylüyor. 

‘Çalışanlar ve ailelerini düşünmek zorundayım’

Birçok işletmenin kapısına kilit vurduğunu ancak sektörde kendisi gibi ayakta kalmak için mücadele eden firmalar olduğunu belirtti. Akın, “Pandeminin ardından yaşanan depremle birlikte hizmet sektörü büyük yara aldı. Ancak biz toparlanmak için zorlu yollardan geçtik. Kepenklerimizi kapatmadık, çünkü çalışan sayımız ve aileleri çok zor durumda kalacaktı. Bu süre içerisinde müşterilerimiz de anlayış gösterdi ve bizi yalnız bırakmadı. Restoranımız iki bölümden oluşuyor, ocakbaşı ve türkü evi… Milli yas ilan edildiği sırada diğer tüm işletmeler gibi biz de müziğimizi susturduk ve sadece restoran olarak hizmet verdik” diye konuştu.

‘Misafirlerimiz anlayış gösterdi’

Ancak bir süre sonra faaliyetlerine kaldıkları yerden devam kararı alan diğer işletmelerle birlikte kendileri de mekanlarını hareketlendirdi. Akın, “Bu süre içerisinde misafirlerimizin bazı taleplerine cevap verememiş olabiliriz ancak kendim de depremzede olduğum için kalbim ve aklım deprem bölgesindeydi. Bu nedenle daha fazlasını yapamazdık. Mekanımızın sürekli misafirleri bu duruma anlayış gösterdi” ifadelerini kullandı. 

7 gün hizmet veriyor

Kısa bir süre önce tekrar faaliyetlerine başlayan Meziyet Ocakbaşı ve Türkü Evi, işletmesi artık 7 gün hizmet veriyor. Sabah 04.00’e kadar mekanın açık olduğunu söyleyen Tuncer Akın, restoranın eksiklerini giderdiklerini ve toparlanmak için ellerinden geleni yaptıklarını söylüyor. Meziyet Ocakbaşı ve Türkü Evi, Üsküdar Emaar AVM’nin tam karşısındaki park alanının içerisinde iki katlı müstakil bir bina olarak hizmet veriyor. Yemyeşil manzarası, huzurlu ortamı, yemekleri ve canlı müzikleriyle hem müdavimlerini hem de yeni misafirlerini ağırlamayı bekliyor. 

Önce Vatan Gazetesi

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PandemiMeziyetKrizDepremGölcükIşletmeönce Vatan
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