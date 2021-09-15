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MEYLEBİ YENİ SEZON AÇILIŞINI DİDEM'LE YAPTI

Büyükçekmece'de yer alan Meylebi adlı mekan yeni sezon açılışını muhteşem bir şovla yaptı. 

15 Eylül 2021 Çarşamba 10:36
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MEYLEBİ YENİ SEZON AÇILIŞINI DİDEM'LE YAPTI

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Yeni nesil meyhaneler arasında fark yaratan Meylebi'nin yeni sezon açılışında Oryantal Didem, Dj Tolga Saltık, Zenne Alican ve Perküsyon İlker Çolak sahne aldı. 

Pandemi sebebiyle uzun bir süredir sahne almayan Oryantal Didem, Meylebi adlı mekanda izleyicisiyle buluştu ve yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. 

Meylebi haftanın her günü eğlenceseverlere hizmet verirken şahane mezeleri ve yemekleriyle de müşterilerini ağırlıyor.

İşletmeci Anıl Çiftçi ''Her zaman fark yaratmaya devam edeceğiz, bu sezona özel birbirinden ünlü sanatçılar mekanımızda sahne alacak, bomba gibi sürprizlere hazır olun.'' dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
MeylebiDidimBüyükçekmeceMekan
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