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Mesire yeri kiraya verilecek

İstanbul'da mesire yeri işletme hakkı 20 yıllığına kiraya verilecek

24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:31
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Mesire yeri kiraya verilecek

Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü, Fındıkdere B Tipi Mesire Yeri işletme hakkının 20 yıllık süre ile kapalı zarf teklif usulü kullanma hakkının kiralamak için ihaleye çıkıyor.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ilanda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekiyor.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanun ile bu kanunu hükümlerine göre hazırlanan “Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği” 29-a maddesi uyarınca Açık İhale (Kapalı Teklif) usulü ile ihale edilecek olan ialeye ilişkin ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

İLAN.GOV.TR

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