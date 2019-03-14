Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102272
ALTIN
229.012
DOLAR
5.4649
STERLİN
7.2875
EURO
6.1924
Mersin'de zehirli aslan balığı yakalandı
Mersin'de zehirli aslan balığı yakalandı
Batur Altıparmak'tan Selçuk İnan ve Mehmet Topal açılımı
Batur Altıparmak'tan Selçuk İnan ve...
Samsun'da 2 bin 300 yıllık kaya mezarları ilgi görüyor
Samsun'da 2 bin 300 yıllık...
Kayaklı Koşuda Türkiye Şampiyonu Bolu
Kayaklı Koşuda Türkiye Şampiyonu Bolu
Erişim sorunu
Erişim sorunu
Flaş Haber
MİLYON YILLIK FOSİLLER
Kapat

Mersin'de zehirli aslan balığı yakalandı

Pasifik ve Hint Okyanusu'nda mercan kayalıklarda yaşayan aslan balığı, Mersin'in Erdemli ilçesinde bir balıkçının ağına takıldı. Küresel ısınma nedeniyle bu türün Akdeniz'de artış göstermeye başladığını belirten uzmanlar, balığın dikenlerine dokunulmaması uyarısında bulundu.

Mersin'de zehirli aslan balığı yakalandı

Pasifik ve Hint Okyanusu'nda mercan kayalıklarda yaşayan aslan balığı, Mersin'in Erdemli ilçesinde bir balıkçının ağına takıldı. Küresel ısınma nedeniyle bu türün Akdeniz'de artış göstermeye başladığını belirten uzmanlar, balığın dikenlerine dokunulmaması uyarısında bulundu.

14 Mart 2019 Perşembe 11:33
0 Okunma
Mersin'de zehirli aslan balığı yakalandı

MERSİN - Erdemli'de önceki gün, balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Bilal Çoban, ağına farklı bir balığın takıldığını gördü. İnternette yaptığı araştırmada balığın zehirli bir tür olan aslan balığı olduğunu belirledi. Çoban, balığı incelenmesi için İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. 30 yıldır balıkçılık yaptığını ve ilk kez aslan balığı yakaladığını söyleyen Bilal Çoban, "Avdan döndüğümüzde ağlarımızı temizlerken farklı bir balık gördük. Araştırma yaptık ve bu balığın zehirli aslan balığı olduğunu öğrendik. Mersin'de uzun süredir gözükmeyen bu balık, ilk defa benim ağıma takıldı" dedi.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü Balık Biyolojisi Uzmanı Dr. Meltem Ok, aslan balığının Mersin'de en son 2015'te görüldüğünü belirterek, "Bu balık türü normalde kıyılarımızda yaşamıyor. Son zamanlarda Ege denizinden sonra Akdeniz kıyılarında da görülmeye başlandı. Dikenleri zehirli olduğu için çok dikkatli olunmalı. Dikenlerin batması halinde hemen hastaneye başvurulması gerekiyor. Bu balık türü genellikle kayalık bölgelerde yaşıyor. Amatör balıkçıların ve vatandaşlarımızın kayalık bölgelerde dikkatli olması gerekiyor. Bu balığın doğal yayılım alanı Pasifik. Bu bağlamda Özellikle Amerika'nın güney sahilinde ve Karayipler'de de büyük bir sorun olan Aslan Balığı'nın tüketimi konusunda çalışmalar yapılıyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zehirli Aslan BalığıMersin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dereye uçan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti
Dereye uçan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti
2019 BURÇLAR İÇİN NELER GETİRİYOR? (KOVA BURCU)
2019 BURÇLAR İÇİN NELER GETİRİYOR? (KOVA BURCU)
Beytüşşebap'ta teröristlerin 6 yaşam alanı kullanılamaz hale getirildi
Beytüşşebap'ta teröristlerin 6 yaşam alanı kullanılamaz hale getirildi
Kazanın üzerinden bir yıl geçti hala haber yok
Kazanın üzerinden bir yıl geçti hala haber yok
New York'a giden THY uçağı türbülansa girdi: 30 yaralı 
New York'a giden THY uçağı türbülansa girdi: 30 yaralı 
557 yırtıcı kuşun üçte birinin soyu tehlikede
557 yırtıcı kuşun üçte birinin soyu tehlikede
Klimalı tabut ilgi görüyor
Klimalı tabut ilgi görüyor
‘İsfanbul Kadınlar Matinesi’ başlıyor
‘İsfanbul Kadınlar Matinesi’ başlıyor
ANADOLU’DA BİR YÜCE Tektonik kıvrım ILGAZ 2587 m.
ANADOLU’DA BİR YÜCE Tektonik kıvrım ILGAZ 2587 m.

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans