Melda Zirek ve Masal Terapi ve Masallar

ŞENGÜL PEHLİVAN

İSTANBUL -

İki masal kitabını 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve çocuk Bayramında çıkardığını söyleyen yazar, her şeyin çocuklar için yapılması gerektiğinin altını kalın kalemle çiziyor. İzdiham çocuk yayınevini kurduklarını ve yeni yazarlara yer vereceğinin de altını çiziyor yazar. Çok heyecanlı olduklarını da ifade ediyor Melda Zirek. Yataş’ın uyku ve çocuk by Yataş kanalında masal animasyon yazarlığı da yapan yazar çocuklar için oldukça fazla planları ve projeleri mevcut. Aynı zamanda çocuklarla masal terapi yaparak onların hayallerini canlandırıyor. Bunun için eğitimler alan ve almaya devam eden yazar, masal yazarlığı ve masal yaratıcılığının ciddiye alınması gerektiğini söylüyor. Ağaç yaşken eğilir felsefesiyle hareket eden ve buna tüm kalbiyle inanan yazar, çocuklar için yaratıcı ve heyecan verici etkinlik ve masallar yazmaya devam ediyor. Aynı zamanda Novada Alışveriş Merkezi’nde farklı zaman dilimlerinde çocuklarla aktivite ve masal terapi etkinlikleri düzenleyen yazar, İ§zdiham Cocuk Yayıncılık olarak çocuklara kitap da hediye ediyor.

Çocukların hayallerine çok inanan yazar hayallerinizin gerçekleşmesini istiyorsanız, çocuklar gibi onlar inanın diye de büyüklere sesleniyor. Oyun ve masal terapisti Dr Serhan doğan denetiminde çıkan ve çıkacak olan masallar çocuklara değerler eğitimi, ahlak ve güzel davranış eğitimi, kendini tanıma ve sorgulama becerilerini geliştirmede destek sağlıyor. Kısa zaman içinde çocuklarla daha fazla aktivite ve etkinlik yapabileceği masal terapi merkezi açmayı düşünüyor.

Ne diyelim? Gönlünü ve yüreğini çocuklara adamış sevgili yazarımıza ilerlediği yolda başarılar dileriz. Melda Zirek’in de dediği gibi her şey çocuklar için…