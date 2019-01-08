Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
hafif kar duşu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
89937
ALTIN
225.789
DOLAR
5.4674
STERLİN
6.9690
EURO
6.2583
Peribacaları beyaza büründü
Peribacaları beyaza büründü
Aret Vartanyan'dan Kadınlara Destek
Aret Vartanyan'dan Kadınlara Destek
Siirt'te 15 kilo amonyum nitrat ele geçirildi
Siirt'te 15 kilo amonyum nitrat...
Çeşme açıklarında 35 kaçak göçmen yakalandı
Çeşme açıklarında 35 kaçak göçmen...
Yalnızlık duygusu hasta ediyor
Yalnızlık duygusu hasta ediyor

Mehmetçikten öğrencilerin mektubuna yanıt

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde ilkokul öğrencileri, Suriye'nin Afrin şehrinde görev yapan komandolara sevgi dolu mektuplar yazdı. Mehmetçikler, öğrencilerin mektuplarını tek tek cevapladı.

Mehmetçikten öğrencilerin mektubuna yanıt

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde ilkokul öğrencileri, Suriye'nin Afrin şehrinde görev yapan komandolara sevgi dolu mektuplar yazdı. Mehmetçikler, öğrencilerin mektuplarını tek tek cevapladı.

08 Ocak 2019 Salı 14:31
0 Okunma
Mehmetçikten öğrencilerin mektubuna yanıt

DENİZLİ - Babadağ ilçesinde bulunan Mollaahmet Ortaokulu öğrencileri geçen hafta Afrin'de görev yapan askerler için mektup yazdı. Mehmetçiğe sevgisini gösteren öğrenciler, komandolara görevlerinde kolaylık ve başarı diledi. Mektuplar okul yönetimi tarafından Afrin'e gönderildi. Öğrencilerin yazdığı mektuplar cevapsız kalmadı. Babadağlı çocukların yazdığı sevgi dolu satırları okuyan Türk askerleri, her birinin ismine özel cevaplar yazdı.

Afrin'in Cinderes beldesinde görevli Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nın 3. Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Serkan Özden de öğrencilere hitaben bir mektup yazdı. Binbaşı Özden mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Okulunuz öğrencilerinin bizlere gönderdiği ve yazan minik ellerin aksine kocaman vatan ve asker sevgisi taşıyan mektuplar elimize ulaştı. Komandolarım onları okurken hem duygulandı hem de zaten emin olduğumuz milletimizin büyüklüğünü yaşadı. Çocuklarımıza sizlerin nezdinde teşekkür ediyorum. Her biri yazan çocuklarımızın ismine özel olarak cevap da yazdık. Bizler sizlerden aldığımız güç, dua ve inançla sınırlarımız dışında ülkemizin güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz."
 

Son Güncelleme: 08.01.2019 14:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrencilerden 'İyiliği Çoğaltma' hareketi
Öğrencilerden 'İyiliği Çoğaltma' hareketi
TREKİN TURKEY İLE  BİR KIŞ MASALI 1
TREKİN TURKEY İLE  BİR KIŞ MASALI 1
Çeşme açıklarında 35 kaçak göçmen yakalandı
Çeşme açıklarında 35 kaçak göçmen yakalandı
Elektrikli battaniyeden çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
Elektrikli battaniyeden çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
Zonguldak'ta kar 80 köy yolunu ulaşıma kapattı
Zonguldak'ta kar 80 köy yolunu ulaşıma kapattı
Onlarca araç ve yolcu mahsur kaldı
Onlarca araç ve yolcu mahsur kaldı
Binali Yıldırım Maltepe'de cenaze törenine katıldı
Binali Yıldırım Maltepe'de cenaze törenine katıldı
AK Partili belediye başkan aday adayı hayatını kaybetti
AK Partili belediye başkan aday adayı hayatını kaybetti
Abant yolunda kar ulaşımı durdurdu
Abant yolunda kar ulaşımı durdurdu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ