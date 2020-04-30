MEHMET EKİNCİ `YE YENİ GÖREV

HABER: DİNÇER KARACALAR

Osmanlı Turan Ocakları Şehitkâmil ilçe Eski Başkanı Mehmet Ekinci yeni görevinden dolayı Kanal7haber Müdürü Gazeteci Abdullah Yiğit `e Açıklamalarda bulundu.

Ekinci, Güç Birliği Yaşlı Bakıma Muhtaç Engelliler ve Emekliler Konsorsiyumu Derneği Genel Başkanımız Sayın Mehmet İmrek `in vermiş olduğu yetki ve görevlerinden dolayı teşekkür ediyorum,

Ekinci, Gaziantep İl Başkanı olarak Genel Başkanımız Mehmet İmrek ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. bu göreve getirdikleri için bende Gaziantep ilimizde derneğimizin faaliyetlerini en güzel bir şekilde çalışmalarını yapacağız.

Bizi bu kutlu yolda bu vazifeye laik gören herkese teşekkür ederim. Bizimle bu yolda yürüyen Herkesten Allah razı olsun dedi.