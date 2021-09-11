MASTERCHEF MEHMET YALÇINKAYA YE İÇ EĞLEN FESTİVALİNDE

BURHAN AKDAĞ

İSTANBUL

MÜZİK RUHUN GIDASIDIR, YE İÇ EĞLEN FESTİVALİNDE MÜZİK İLE RUHUNUZA, LEZZETLER İLE DAMAK TADINIZA RENK KATIN…

İstanbul’da bu yaz oldukça renkli ve lezzetli, bir o kadar da eğlenceli geçti. İstanbul’un ilk açık hava, kültür, sanat ve Etkinlik Alanı olan Yeni Bir Yaşam Etkinlik Alanı’nda; Ye, İç, Eğlen Festivali ikinci kez gerçekleşiyor. 11-12 eylülde yapılacak festivalde önce bir birinden güzel lezzetler ile damak tadınıza, Cumartesi akşamı Kurtalan Ekspres konseri, Pazar akşamı Evrencan Gündüz konseri ile kulaklarınıza hitap edecekler…

İki gün boyunca yemeğin merkezi doğada, YBY tarafından organize edilen festivalde; Türk Mutfak Kültürü’nden, dünya mutfağına uzanan büyük bir seremoni oluşuyor. Alanında uzman şeflerin work shopları, konuşmaları, çocuk aktiviteleri, yeme/içme sektörünün önemli firmaları ile festival ziyaretçileri buluşuyor. Ekranların fenomen Şefi, Masterchef Mehmet Yalçınkaya kitabı “Denizden”i 12 Eylül Pazar günü 14.00 ‘de hayranlarına imzalayacak..

The Bank Hotel sponsorluğunda gerçekleşecek ve çocuktan yetişkine birçok kişiye hitap eden festival saat 12’de kapılarını açacak.

Festival Proğramı

11 Eylül Cumartesi

12.00 Kapı açılış

14.00 Şef Şefika Günyel ile "Pastane Poğaçası" mutfak atölyesi

15.00 Küçük Prens çocuk gösterisi

16.00 Şef Ahmet Deniz mutfak atölyesi

17.00 Zumba gösterisi

18.00 Şef Şefika Günyel ile "Yalancı Profiterol" mutfak atölyesi

20.30 Kurtalan Ekspres konseri

12 Eylül Pazar

12.00 Kapı açılış

14.00 Şef Mehmet Yalçınkaya "Denizden" kitap imzası

15.00 Maşa ve Koca Ayı çocuk gösterisi

15.30 Şef Claudio Chinali ile "Napoli Sokak Lezzetleri - 1. bölüm" mutfak atölyesi

17.00 Maşa ve Koca Ayı çocuk gösterisi

17.00 Zumba gösterisi

18.00 Şef Claudio Chinali ile "Napoli Sokak Lezzetleri - 2. bölüm" mutfak atölyesi

20.30 Evrencan Gündüz konseri