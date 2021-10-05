MASTERCHEF MEHMET YALÇINKAYA’DAN BİR İLK DAHA

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

Türk halkının yakından izlediği Masterchef program moderatoru Mehmet Yalçınkaya çıkardığı Denizden kitabının ardından bu kez de “Dünya Lezzetleri” serisi ile sevenleri ile buluşuyor.

Gurme lezzetleri evde yapabileceğimiz pratik ve ekonomik paketlerle online marketlere açan şef ile artık Uzakdoğu,Asya ve Avrupa lezzetlerini evde kendi mutfağınızda yapabilir,youtube kanalından yapım inceliklerini bizzat Mehmet şeften öğrenebilirsiniz.

Özellikle çalışan ve zamanı sınırlı beyaz yakalılar için kolay,pratik ve leziz bir deneyim sunan kutularda 20 dakikada dünya lezzetlerini sofranıza taşıyabilirsiniz.

Uzakdoğu,İtalyan,Sushi,Anatolian, Meksika ve Vegan içerikli 6 farklı set online marketlere “Dünya Lezzetleri” ismi ile satışa sunuldu.