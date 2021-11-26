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Maslak’ın Yeni Gözde Mekanı Cavali Lounge

Şık ve konforlu ambiyansı, günün her saatine uygun damakta iz bırakan zengin menüsü, imza kokteyllere sahip barı, fırın ve tatlı ürünlerinin yer aldığı her yaştan misafirine hitap eden eğlence konsepti ile şehrin gözde mekanı Cavali Lounge Maslak’ta. 100 kişilik kapasitesiyle haftanın 7 günü misafirlerine adeta bir masal yaşatan mekan, kısa sürede Maslak’ın olduğu kadar İstanbulluların favori mekanı oldu.  

26 Kasım 2021 Cuma 17:01
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Maslak’ın Yeni Gözde Mekanı Cavali Lounge

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

İSTANBUL - İstanbul’un gözde semtlerinden Maslak’ta açıldığı günden itibaren şehrin popüler buluşma noktası olan Cavali Lounge; lüks ve konforun buluştuğu mimarisi, dünya mutfaklarından Türk mutfağına enfes lezzetlere sahip zengin menüsü, ağırladığı her yaştan misafirinin uzun süre keyifli vakit geçirmesini sağlayan eğlence alternatifleri ve profesyonel servis anlayışı ile vazgeçilmez deneyimler sunuyor.

Adından aldığı ilhamla lezzetin tadını ve hazzını yaşayacağınız Cavali Lounge menüsünde, dünya mutfağından seçkin lezzetler, pizza çeşitleri, kömür ateşinde enfes kırmızı et seçenekleri, sağlığına ve formuna dikkat edenler için salata, diyet ve vegan menüsü, taze balık ve tavuk menüleri, fastfood ve atıştırmalık severler için zengin alternatifler, minik kahramanlar için çocuk menüsü ve daha fazlası adeta bir lezzet senfonisi yaşatıyor.

Tüm misafirlerini sevdikleriyle birlikte uzun süre güzel anlar yaşatmak amacıyla farklı eğlence alternatiflerine sahip Cavali Lounge, gününüze renk katacak ilham veren dünyasını keşfe davet ediyor. Arkadaşlarınızla birlikte doğum günü, maç veya film keyfini yaşayabilir, özel iş toplantılarınızı da düzenleyebilirsiniz.

Mekan ayrıca kesintisiz bir eğlence sağlıyor. Hafta içi Pazartesi, Salı ve Çarşamba lounge hizmeti Perşembe İran gecesi, Cuma ve Cumartesi RNB müzik, Pazar İran gecesi ve bunlara ek DJ performansıyla misafirlerine keyifli anlar yaşatıyor.

Profesyonel ekibi ve güler yüzlü servis anlayışıyla hizmet veren Cavali Lounge, hafta içi ve hafta sonu 09.00 – 02.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor.
Adres: Maslak Mah. Taşyoncası Sok. Maslak 1453, Nişantaşı Üniversitesi, OD blok No:1, Y İç kapı No:Z17 Sarıyer

Rezervasyon: +90 555 100 05 64

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Maslakın Yeni Gözde Mekanı Cavali Lounge
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