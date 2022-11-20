Marmara için 'kuvvetli fırtına' uyarısı

EDİRNE, (DHA)

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde devam eden kuvvetli lodosun, bu gece saatlerinden itibaren Marmara genelinde yarın akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (55-85 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.