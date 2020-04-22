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Manisa laleleri erken açtı, koparmanın cezası 73 bin lira

Manisa'da yılda sadece bir kez açan ve koruma altına alınan 'Manisa lalesi' (tulipa orphanidea), bu yıl havaların erken ısınmasıyla birlikte çiçek açtı. Spil Dağı Milli Parkı'nda özel bir alanda yetişen Manisa lalesini koparanlar 73 bin 747 lira ceza ödeyecek.

22 Nisan 2020 Çarşamba 11:44
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Manisa laleleri erken açtı, koparmanın cezası 73 bin lira

MANİSA - Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen Manisa lalesi, havaların ısınmasıyla çiçek açmaya başladı. Endemik ve koruma altındaki Manisa lalesi, özel önlemlerle korunuyor. Her yıl mayıs ayı başında açan laleler, bu yıl hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte erken çiçek açtı. Manisa lalesinin çiçek açtığını gören vatandaşlar, fotoğraflarını çekti, özel olan laleleri dikkatle inceledi. Özel bir tür olan ve tehlike altında bulunan Manisa lalesinin korunması için de önlemler alınıyor. Çiçeklere veya soğanlara zarar verilmesi halinde bu türün hızla yok olma riski bulunuyor. Bu özel türe zarar verip, biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere de geçen yıl Çevre Kanunu'na göre 48 bin 625 lira ceza uygulanırken, bu yıl bu rakamın 73 bin 747 liraya yükseltildi. Bunların korunması yetiştikleri bölgeleye kamera koyulup, orman görevlileri de ziyaretçileri uyarıyor.  

FOTOĞRAF TUTKUNLARI SPİL'E KOŞTU

Spil Dağı Doğa Fotoğrafçısı ve Manisa Doğa Yürüyüş Rehberi İsa Göbeklioğlu(51), 2020 yılının çiçek açan ilk lalelerini fotoğrafladı. Göbeklioğlu, "Bir hafta sonra sarı olanı, üç hafta sonra da turuncu olan renklerini fotoğraflayacağız. Bu benim tutkum. Spil Dağı zaten benim anavatanım. Fırsat buldukça buralara geliyoruz. Sadece doğada görüntü alıyoruz, temiz hava alıyoruz. Bitkilere zarar vermiyoruz. Bütün çiçeklerimiz değerlidir fakat Manisa lalesi bizim için ayrı özelliklere sahip. Bu çiçeğin anavatanı burası. Özellikle bu çiçeklere daha fazla değer veriyoruz" dedi.

‘ÇOK NADİR BULUNAN BİR ÇİÇEK’

Lalelerin fotoğrafını Kadir Sunay (30) ise, "Manisa'mızın birçok şeyi meşhur, birçok şeyi değerli fakat doğada çıkan lale bitkisi her şeyden daha önemlidir. Bunlara zarar vermememiz gerekiyor. İnsanların lalelere karşı daha nazik, daha duyarlı olmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü bu lalelerin nesli tükenmek üzere. Diğer çiçeklerden daha nadir bulunan bir çiçektir" diye konuştu.

DHA

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Spil Dağı Milli ParkıManisa LaleleriKoparmanın Cezası
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