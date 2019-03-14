Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102585
ALTIN
228.876
DOLAR
5.4652
STERLİN
7.2765
EURO
6.1895
Terminatör'ü esir alan hastalık: Sarkopeni
Terminatör'ü esir alan hastalık: Sarkopeni
Mersin'de zehirli aslan balığı yakalandı
Mersin'de zehirli aslan balığı yakalandı
Batur Altıparmak'tan Selçuk İnan ve Mehmet Topal açılımı
Batur Altıparmak'tan Selçuk İnan ve...
Samsun'da 2 bin 300 yıllık kaya mezarları ilgi görüyor
Samsun'da 2 bin 300 yıllık...
Kayaklı Koşuda Türkiye Şampiyonu Bolu
Kayaklı Koşuda Türkiye Şampiyonu Bolu
Flaş Haber
MİLYON YILLIK FOSİLLER
Kapat

Mandalara caz dinletiyor

Balıkesir'in Dursunbey ilçesi kırsal Mahmudiye Mahallesi’nde yaşayan Adem Kaya ailesine ait manda yetiştiriciliği işini sürdürmeye başladı. Kaya mandalara caz müzik dinletmenin verimi arttırdığını iddia ederek, "Caz müziğin mandaları sakinleştirdiğini anlayınca ahıra ses sistemi kurarak onlara da dinletmeye başladım. Bu sayede süt verimini artırdım" dedi.

Mandalara caz dinletiyor

Balıkesir'in Dursunbey ilçesi kırsal Mahmudiye Mahallesi’nde yaşayan Adem Kaya ailesine ait manda yetiştiriciliği işini sürdürmeye başladı. Kaya mandalara caz müzik dinletmenin verimi arttırdığını iddia ederek, "Caz müziğin mandaları sakinleştirdiğini anlayınca ahıra ses sistemi kurarak onlara da dinletmeye başladım. Bu sayede süt verimini artırdım" dedi.

14 Mart 2019 Perşembe 12:02
0 Okunma
Mandalara caz dinletiyor

BALIKESİR - Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Sivil Havacılık Bölümü'nde üniversite eğitimini tamamlayıp memleketine dönen 27 yaşındaki Adem Kaya, babasıyla omuz omuza verip, 'Genç Çiftçi' projesi kapsamında aldığı mandalarla kendi işini kurdu. Caz müzik dinlemeyi seven Kaya, mandalarında müzik sayesinde sakinleştiğini fark etti. Bunun üzerine ahıra ses sistemi kuran genç çiftçi, sağım ve bakımını yaptığı zamanlarda hayvanlara müzik dinleterek süt üretimini de arttırdığını söyledi.

HAYVAN DAMINA SES SİSTEMİ KURDU

Okuldan mezun olduktan sonra askerlik görevini yerine getirerek ailesinin yanına dönmeye karar verdiğini söyleyen Kaya, yalnız kalan ailesine yardım etmek için köyünde kalmaya karar verdiğini belirtti. Ailesinin mandacılık yaptığını ve aile işini sürdürmek için 'Genç Çifti' projesine başvurduğunu anlatan Kaya, "Projeden bana 5 tane manda desteği çıktı. Ailemle beraber bu işi yapmaya başladım. 1,5 yıldır bu işi yapıyorum. Caz müzik dinlemeyi seviyorum kendim. Müziği hayvanlara dinlettirdiğimde de hayvanların sakinleştiğini gördüm. İlk başlarda hoparlör ile dinletmeye başladım. Baktım onlar da keyif alıyorlar, ses sistemi kurdum. Dama sabah girdiğimde sağım işlemlerini, bakım işlemlerini müzik eşliğinde yapıyorum" dedi.

‘MANDALARIN SÜT VERİMİ ARTTI’

Mandaların ineklerden farklı olarak daha yabani olduklarını söyleyen Kaya, "Caz müzik ile hayvanlarımın süt veriminin arttığını gördüm. Mandalar inekler gibi uysal hayvanlar olmadığından sakinleşiyorlar. Daha doğal ve daha kaliteli ürün elde etmek için bu yola başvurdum. Şimdi kaymak, peynir ve tereyağı üretip internetten bunların satışını yapıyorum. Süt üretimi yaklaşık yüzde 10 civarı arttı. Süt verimi artmasa bile hayvanların müziği duyunca verdiği tepki beni mutlu ediyor. Müziği duyduklarında yabancı birsi gelse bile daha sakin oluyorlar" diye konuştu.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mandalara Caz DinletiyorMandaCaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mersin'de zehirli aslan balığı yakalandı
Mersin'de zehirli aslan balığı yakalandı
Dereye uçan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti
Dereye uçan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti
2019 BURÇLAR İÇİN NELER GETİRİYOR? (KOVA BURCU)
2019 BURÇLAR İÇİN NELER GETİRİYOR? (KOVA BURCU)
Beytüşşebap'ta teröristlerin 6 yaşam alanı kullanılamaz hale getirildi
Beytüşşebap'ta teröristlerin 6 yaşam alanı kullanılamaz hale getirildi
Kazanın üzerinden bir yıl geçti hala haber yok
Kazanın üzerinden bir yıl geçti hala haber yok
New York'a giden THY uçağı türbülansa girdi: 30 yaralı 
New York'a giden THY uçağı türbülansa girdi: 30 yaralı 
557 yırtıcı kuşun üçte birinin soyu tehlikede
557 yırtıcı kuşun üçte birinin soyu tehlikede
Klimalı tabut ilgi görüyor
Klimalı tabut ilgi görüyor
‘İsfanbul Kadınlar Matinesi’ başlıyor
‘İsfanbul Kadınlar Matinesi’ başlıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans