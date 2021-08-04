MANAVGATTA BÜYÜK YANGIN 

İbrahim Güray AYTEKİN

ÖZEL HABER

Çukurköy imamı Muhammet TAŞKIN dan Yangın için seferberlik çağırısı: Tüm bölge köylerindeki gençleri göreve çağıran Çukurköy imamı Muhammet Taşkın bölge köylerinde yaşayan tüm gençleri yangın söndürme çalışmalarında devletin tüm yangın la mücadele ekipleri ile birlikte çalışmaya çağırdı ORMAN YANIYORSA VATAN YANIYOR dur özdeyişi ile bölge halkını teyakkuza geçirdi imamın kendi dünyaya geldiği HOCAKÖY sınırına kadar yangın ateşinin gelmesi aşırı rüzgar zaman zaman fırtına ve poyrazın olması ayrıca çam kozalaklarının yandıkça patlayarak daha geniş alanlara alevleri yayması sonucunda yangın Akseki ilçesinin birçok köyünü de tehdit etmeye başladı Kontrol edilemeyen ve çok tehlikeli bu yangında Çukurköy imamı ile birlikte biricik oğlu Mehmet Taşkında cansiperane duygularla bölge gençleri ile çalışmalara 3 gün boyunca hiç uyumadan iştirak ettiler kiminin elinde kazma kürek vardı kiminde ise kova su ve bidon…

Akseki Çukurköy imamı Muhammet TAŞKIN

Mehmet Taşkın Ünüversite öğrencisi

Oğul Mehmet Taşkın bölgenin gençleri ile yangınla mücadele ederken bir ara babasını arayıp babacım sanki tehlike geçti gibi artık eve dönelimi diye sorar Baba Muhammet TAŞKIN ise oğlu aracılığı ile bölgede seferber olmuş tüm gençlere hitaben sakın haa tüm tehlike geçmeden yangın iyice kontrol altına alınmadan evlere dönmek yok hatta benim ölüm haberimi alırsanız dahi olay yerinden ayrılmayın mücadeleye son ana kadar devam etmeliyiz der…

Orman idaresine bağlı arasözler ve çevre il ve ilçelerden yardıma gelen yangın södürme ekip ve ekipmanları ile Manavgat'ta yangın söndürme çalışmaları sürmekte. Çöplük Yolu Göğü mevkisinde alevler yükseldi. Kalemler Mahallesi'nde Fahri Yiğitokur ve Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur çifti ölü bulundu. Böylece Manavgat ilçesi içinde çıkan yangınlarda ölen sayısı 7 yi buldu

Bizde yazı ailesi olarak bu yurtsever imamı oğlunu bölgenin seferber olmuş gençlerini ve kahramanca yangınla mücadele eden bölge halkını ve yangın söndürme ekiplerimizi canı gönülden kutluyoruz ölenlere Allahtan rahmet ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Manavgat ilçesinde çarşamba günü öğle saatlerinde 4 farklı noktada başlayan ve 5'inci gününe giren yangınları kontrol altına alınma çalışmaları sürdürülüyor. Yangından en çok etkilenen Manavgat Kalemler Mahallesi'nde yanan evler kepçelerle yıkılmaya başlandı. Kalemler'de iki kişi ölü bulundu. Böylece Manavgat yangınında ölü sayısı yediye yükseldi.

Manavgat merkezine 30 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.05'te 4 farklı noktada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgede çok sayıda zeytinlik, bahçenin yanı sıra ormanlık alanda etkili olan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da yayıldı. Yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin yanı sıra orman işçileri ile itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle birçok ev kullanılmaz hale geldi.

Manavgat'ın Gebece Mahallesi Güğlen dağı Beloluk mevkiinde cuma günü öğleden sonra kuvvetlenen yangına müdahalede bulunan arazözün devrilmesiyle alevler arasında kalan arazöz sürücüsü Niyazi Iskarça ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya, yaralı olarak araçtan çıktı. Arazözden çıkamayan orman işçileri Erdal Tolka ve Yaşar Cinbaş ise yaşamını yitirdi. Yaralı işçiler bölgeye gelen 112 sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Orman işçileri Erdal Tolka ve Yaşar Cinbaş'ın Beloluk mevkiinde yanan arazözün içindeki cansız bedenlerine ancak dün sabah saatlerinde ulaşıldı. Yaşar Cinbaş ile Erdal Tokla'nın cenazeleri, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki törenin ardından İzmir ve Manisa'ya uğurlandı.

Vatandaşlar eşyalarını alamadan evlerini terk ettiler. Bazı evlerde ise yangının hala devam ettiği görüldü. Mahallede otomobiller, iş makineleri ve bir itfaiye aracı yanarak metal yığını haline geldi. Manavgat'ta 42 mahallenin etkilendiği yangında 27 mahalle tahliye edildi. 18 bin aboneye elektrik ve su verilemeyen Manavgat'ta yangına evlerinde yakalanan Hasan Ali Yüksel ile Osman ve Şehri Kardaş çifti de hayatlarını kaybetti. Yangından etkilenen 279 vatandaş ise hastanelerde tedavi edildi. Manavgat devlet hastanesinde doktorlar ve hemşirelerle birlikte tüm sağlık çalışanları ve ambulanslar seferberlik ilan edilmişcesine mücadeleyi sürdürmektedirler…

Köylerde ise durum dahada facia canlarını zor kurtaran Manavgat köylülerinin bir çoğu evcil hayvanlarını kurtaramadılar köylüler evcil hyvanlarının büyük bölümünü yanmasın diye ahırlarından ağıllarından salarak ağaçsız alanlara sürmeye çalıştılar… ancak maalesef ateş düştüğü yerleri yakarak kül etmeye devam etti evcil hayvanlar telef olurken yabani hayatı oluşturan ve eko dengeyi kuran birçok canlıda yaşamını yitirdi

Yangında maddi zarar milyonlarca doları aşmış durumda iken Yardım sever halkımız da maddi manevi seferberliği kendi iradesiyle oluşturarak yardımlaşma ve dayanışmaya çok büyük çapta katkıda bulunmaya başlamışlar ve anadoludan akdenize adeta bir yardım körüsü kurulup hayırseverlerce toplanan yiyecek içecek giyecek ev eşyaları gibi şeyler tırlarla olay mahalline gönderilmeye başlanmıştır….

Manzara tüyler ürpertici ve çok korkunç helal süt emmiş tüm insanların yüreği sızladı manzara karşısında bir çok insan gözyaşlarını tutamadığı izlendi