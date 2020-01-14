Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
120806
ALTIN
292.432
DOLAR
5.8852
STERLİN
7.6547
EURO
6.5502
Piyanonun altın kızı Nil, idolü Gülsin Onay'la aynı sahnede
Piyanonun altın kızı Nil, idolü...
Bakan Koca: Bloklanan ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil
Bakan Koca: Bloklanan ilaçların hastaya...
Caner Osmanpaşa, milli takıma göz kırpıyor
Caner Osmanpaşa, milli takıma göz...
Trabzonspor’da Kasımpaşa maçı biletleri satışa sunuldu
Trabzonspor’da Kasımpaşa maçı biletleri satışa...
Kasımpaşa, Tomas Brecka'yı transfer etti
Kasımpaşa, Tomas Brecka'yı transfer etti
İş fırsatları için hemen tıkla!

Maltepe Cezaevi'nde günde 30 bin ekmek üretiliyor

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü, cezaevi kampüsünde kurduğu atölyeler ile 33 iş kolunda kamu için mal ve hizmet üretip satıyor. Bu amaçla cezaevi bünyesinde Fotoğraf Atölyesi, Fırın ve Unlu Mamüller Atölyesi, Yangın Tüp Dolum ve Bakım Atölyesi, Toner Dolum ve Bakım Atölyesi, Teraryum Atölyesi gibi çok sayıda atölye kuruldu.

Maltepe Cezaevi'nde günde 30 bin ekmek üretiliyor

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü, cezaevi kampüsünde kurduğu atölyeler ile 33 iş kolunda kamu için mal ve hizmet üretip satıyor. Bu amaçla cezaevi bünyesinde Fotoğraf Atölyesi, Fırın ve Unlu Mamüller Atölyesi, Yangın Tüp Dolum ve Bakım Atölyesi, Toner Dolum ve Bakım Atölyesi, Teraryum Atölyesi gibi çok sayıda atölye kuruldu.

14 Ocak 2020 Salı 00:00
13 Okunma
Maltepe Cezaevi'nde günde 30 bin ekmek üretiliyor

İSTANBUL - Cezaevlerinde ve adliyelerde hükümlülerin ve memurların birlikte görev yaptığı kafeteryalar, şarküteriler hizmet verirken, marketler de satış yapıyor.

Maltepe Açık Ceza ve İnfaz Kurumu İşyurtları Müdürlüğü, Maltepe Açık Ceza ve İnfaz Kurumu bünyesinde kurduğu bu atölyeleri basın mensuplarına gezdirdi.

GÜNLÜK 30 BİN EKMEK ÜRETİLİYOR

Cezaevi bünyesinde kurulan Fırın ve Unlu Mamüller Atölyesi'nde ekmekten poğaçaya, börekten baklavaya kadar çeşitli unlu mamüller üretiliyor. Günlük 50 bin üretim kapasitesine sahip atölyede cezaevleri ve adliyeler için günde 30 bin ekmek üretiliyor, 2 bin adet poğaça, börek ve açma yapılıyor. Günlük baklava üretimi de ortalama 50 kilo.

BAKLAVA SORUMLUSU GAZİANTEP'E GİDEREK BAKLAVA EĞİTİMİ ALDI

Baklava üretim sorumlusu Aziz Köksal, Maltepe Açık Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından 2 yıl önce baklava yapmayı öğrenmek için Gaziantep'e eğitime gönderilip bir aylık eğitimden sonra geri geldiğini söyledi.

10 tane yetişmiş hükümlü ile çalıştıklarını söyleyen Köksal, "Hükümlüleri burada yetiştiriyoruz meslek sahibi yapıyoruz" dedi.


UNLU MAMÜLLER ATÖLYESİ'NDE 100 HÜKÜMLÜ ÇALIŞIYOR

Unlu Mamüller Atölyesi'nde toplam 100 mahkumun çalıştığını söyleyen Atölye Şefi Hatice Kübra Üçok, "Hükümlüleri dışarıdaki sosyal hayata alıştırabilmek ve onlara mesleki beceri kazandırabilmek amacıyla bu atölyede görev yapıyoruz" dedi.

'HEM MESLEK ÖĞRENİYORLAR HEM DE PARA KAZANIYORLAR'

Cezaevlerinin daha çok olumsuz yönleri ile gündeme geldiğini söyleyen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Cezaevi İdaresinden Sorumlu Başsavcıvekili Hacı Murat Gökşen, "Cezaevleri daha çok olumsuz yönleriyle gündeme gelmektedir. Halbuki ceza infaz kurumlarında bir çok iyileştirme ve eğitim faaliyetleri de yapılmaktadır. Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğümüzde de 33 iş kolunda faaliyet yapmaktadır. Buralarda çalışan hükümlüler hem kaliteli zaman geçirmekte hem meslek öğrenmekte hem para kazanmakta hem de ekonomimize katkıda bulunmaktadır" dedi.

'TEMEL AMACIMIZ HÜKÜMLÜLERİ TOPLUMA KAZANDIRMAK'

Maltepe Açık Ceza İnfaz  Kurumu İşyurdu Müdürlüğü'nün 2 yıl önce kurulduğunu söyleyen Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Emrullah Turan, Yangın Tüp Dolum ve Bakım Atölyesi'nde yaptığı açıklamada, bu alanda çalıştıklarını ve gerekli belgeleri aldıktan sonra üretime başladıklarını söyledi. Turan, "Ceza infaz kurumları içerisinde kendi markası adı altında faaliyet gösteren tek yangın dolum tüpü ve bakım atölyesiyiz. Büyük bir ihtiyaca cevap vermekte. Özellikle yeni açılan adliye sarayları, ceza infaz kurumları. Temel amacımız hem bir ihtiyacı karşılamak hem de hükümlüleri meslek sahibi yaparak topluma yeniden kazandırmak. Ceza İnfaz Kurumları açısından, adliyeler açısından büyük bir ihtiyaca cevap veriyor burası" dedi.


'15 YILDA 4 BİN TERARYUM SATTIK'

Cezaevlerinde ilk teraryum atölyesini kendilerinin açtığını ve 4-5 hükümlü çalıştırdıklarını söyleyen Teraryum Atölye Şefi İrfan Zeren, "Bu işi öğrenip de dışarıda bu işi yapanlar var. Satış yerlerimiz var, oralarda satıyoruz" dedi.


CEZAEVİNİN ADLİYE KANTİNİNDE 25 HÜKÜMLÜ ÇALIŞIYOR

Maltepe Cezaevi Savcısı İdris Aksoy, Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurtları Müdürlüğü tarafından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda kurulan kantinde açıklama yaptı. Bu kantinde memurlar ile birlikte 25 hükümlünün de çalıştığını söyleyen Aksoy, sunulan hizmetin kalitesine göre de fiyatların uygun olduğunu ifade etti.  

DHA

Son Güncelleme: 14.01.2020 06:36
Anahtar Kelimeler:
30 Bin EkmekMaltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ULUSLARARASI FARKINDALIK  FESTİVALİ    
ULUSLARARASI FARKINDALIK  FESTİVALİ    
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Aç kalan kuşlar yem fabrikasına sığındı
Aç kalan kuşlar yem fabrikasına sığındı
'Gök taşı', müzede sergilenecek
'Gök taşı', müzede sergilenecek
KUŞLAR GİBİ UÇMAK İÇİN: FETHİYE BABADAĞ
KUŞLAR GİBİ UÇMAK İÇİN: FETHİYE BABADAĞ
İngiliz gezgin, Nepal yürüyüşüne devam ediyor
İngiliz gezgin, Nepal yürüyüşüne devam ediyor
Kaya midyeleri
Kaya midyeleri
Beyninde tümör olan minik Nisa, ışın tedavisi bekliyor
Beyninde tümör olan minik Nisa, ışın tedavisi bekliyor
Çambaşı Yaylası’ndaki bungalov evlere ilgi
Çambaşı Yaylası’ndaki bungalov evlere ilgi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans