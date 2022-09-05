Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.292,78
ALTIN
1.003,82
DOLAR
18,23
STERLİN
20,95
EURO
18,08
Çeltik Belediyesi Memur (V.H.K.İ. - Harita Mühendisi) alacak
Çeltik Belediyesi Memur (V.H.K.İ....
Ankara Medipol Üniversitesi Akademik Personel alıyor
Ankara Medipol Üniversitesi Akademik...
Kamu İhale Kurumu 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdam Edecek
Kamu İhale Kurumu 10...
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Maden işçisinden düşük maliyetli yer altı yükleyicisi

05 Eylül 2022 Pazartesi 11:44
Maden işçisinden düşük maliyetli yer altı yükleyicisi

 ZONGULDAK'ta ortaokul mezunu maden işçisi Gökhan Eroğlu (34), metrelerce derinlikte yükleme yapabilecek yer altı yükleyicisi geliştirdi. 2 yıllık çabanın ardından 250 bin TL'ye mal olan yer altı yükleyicisini yapan Eroğlu, "Bu makineyi dışarıdan almış olsak, ortalama 1-2 milyon TL civarı. İkinci plan olarak bunun uzaktan kumandalı modelini yapacağız. Riskli bölgeye insan göndermeyeceğiz. 10-20 metre geriden, makinenin kendisi, riskli bölgede kumanda yöntemi ile çalışacak" dedi.

Beş ton yük taşıma kapasitesine sahip 4 çekişli traktör ile diğer yaptığı tarım araçları nedeniyle 'Yerli Elon Musk' olarak tanınan Gökhan Eroğlu, maden ocakları için yer altı yükleyicisi geliştirdi. Eroğlu, 'Gök-Türk Han 2' adını verdiği yer altı yükleyicisini 250 bin TL'ye mal etti. Eroğlu, özel maden ocağı sahibi Erdinç Kargidan'ın hem maddi hem manevi desteği ile yer altı yükleyicisini 2 yıl içinde tamamladığını söyledi.

'KAĞIT ÜZERİNDE MİLİMETRESİNE KADAR ÇİZDİM'

Yer altındaki zorluk ve tehlikeleri bildiği için söz konusu projeye giriştiğini anlatan Gökhan Eroğlu, "Kağıt üzerinde milimetresine kadar çizdim. İş insanı Erdinç Kargidan, bu konuda bana destek oldu. Bu makine; çalışma alanı en alçak yerde dahi üretimde, hazırlıkta rahatlıkla kullanılabilir. Makinemiz, 80 santim genişliğindeki, 135 santim yüksekliğindeki, her yerden rahat bir şekilde geçebilmekte. Makinemiz hem ray üzerinde hem ray olmayan yerde kendi kendini götürebilen, sağa-sola rahatça dönebilen 6 metreden geriye yükleme yapabiliyor" dedi.

Tasarladığı yer altı yükleyicisinde 7,5 kilovatlık elektrikle çalışan motor kullanan Eroğlu, "İnsan yorulmayacak, üretim artacak. Üretim kazanacak. Üretim olmayan yerde işçi de olmaz. Bu makine, 3-4 adamın yapabileceği işi tek başına yapmış olacak" diye konuştu.

'RİSKLİ BÖLGEYE İNSAN GÖNDERMEYECEĞİZ'

Hem iş kazalarını azaltacak hem de üretim kapasitesini artıracak makineler yapmaya devam edeceğini söyleyen Eroğlu, 'Gök-Türk Han 2' adını verdiğini yer altı yükleyicisini daha da geliştireceğini söyledi. Yer altı yükleyicisine kamera sistemi kurmayı planladığını anlatan Eroğlu, şöyle konuştu:

"İkinci plan olarak bunun uzaktan kumandalı modelini yapacağız. Riskli bölgeye insan göndermeyeceğiz. 10-20 metre geriden, makinenin kendisi, riskli bölgede kumanda yöntemi ile çalışacak. 250 bin TL'ye mal oldu. Çoğu malzemesini buradaki geri dönüşüm malzemelerinden kullandık. Geri kalanı sıfır malzeme."

Tasarladığı yer altı yükleyicisinin piyasa değerinin 1-2 milyon TL olduğunu ifade eden Eroğlu, "Üzerinde ex-proof motor var; tamamen maden standartlarına uyumlu antigrizu motorumuz var. Çoğu malzemenin projesini yaptığım için bir firmada lazer yöntemi ile kestirdik. Bana burada sadece montajı kaldı. Ufak tefek kaynak işleri vardı. Bir de bu kadar portatif ve bu amaçla çalışacak bir makine yok. Madenlerle alakalı 3 projem daha var. Bir tanesi dar ve alçak alanlarda gidebilecek bir lokomotif" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Maden IşçisiDüşük Maliyetli Yer Altı Yükleyicisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya'dan döndüğü köyünde tarım yapıyor
Almanya'dan döndüğü köyünde tarım yapıyor
CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI TÜMKİAD’I ZİYARET ETTİ
CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI TÜMKİAD’I ZİYARET ETTİ
KARA ELMAS DİYARI ZONGULDAK’tayım
KARA ELMAS DİYARI ZONGULDAK’tayım
Ayşe VAN'ın Aile ve Sistem dizimi terapisi ile ilgili yorumları
Ayşe VAN'ın Aile ve Sistem dizimi terapisi ile ilgili yorumları
ANADOLU BASINI, AVRUPA VE BALKAN MEDYASI TEKİRDAĞ’DA BULUŞUYOR
ANADOLU BASINI, AVRUPA VE BALKAN MEDYASI TEKİRDAĞ’DA BULUŞUYOR
SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU YAKLAŞIK 200 ŞEHİRDE ORTAK DİLEKLER İLE GERÇEKLEŞECEK
SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU YAKLAŞIK 200 ŞEHİRDE ORTAK DİLEKLER İLE GERÇEKLEŞECEK
Azerbaycanlı şair - yazar Elvin Nuri'den "Ne Mutlu Türküm Diyene"
Azerbaycanlı şair - yazar Elvin Nuri'den "Ne Mutlu Türküm Diyene"
CHE GUEVARA’NIN İLK OĞLU, YAKIN DOSTUM CAMİLO GUEVARA MARCH’ın BEKLENİLMEDİK ANİ VEFATI…
CHE GUEVARA’NIN İLK OĞLU, YAKIN DOSTUM CAMİLO GUEVARA MARCH’ın BEKLENİLMEDİK ANİ VEFATI…
Denizden ekmek yiyenler, denize ihanet ediyor
Denizden ekmek yiyenler, denize ihanet ediyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول