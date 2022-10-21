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LÜKSEYAD’IN İLK GENEL KURULU YAPILDI

GAZETEMİZ YAZARLARINDAN HATİCE OPAK BİLGİN’İN KURUCU ÜYESİ OLDUĞU DERNEK TOPLANDI

21 Ekim 2022 Cuma 23:15
LÜKSEYAD’IN İLK GENEL KURULU YAPILDI

İSTANUL

       Bir süre önce topluluk olarak Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesinde  faaliyeette bulunan LÜKSEYAD (LÜLEBURGAZ KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT YAŞAM DERNEĞİ) dernek olarak ilk genel kurulunu yaptı.

      Üye sayısının çoğunluğu sağlanarak 09.10.2022 tarihinde dernek ofisinde saat 13.55’te toplantıya başlandı. İl önce Divan Başkanı ve yazmandan oluşan Divan Kurulunun oylaması yapıldı ve oybirliği ile oluşan kabul edildi.

      Divan Baskanlığına Ali  BALI, yazmanlığına Zekeriya KURTULMUŞ ve Firuze  Burçak  TORAMAN seçildi. Toplantı gündemi okundu. 

       Dernek Başkanı Kevser DOSTAGÜLER  açılış konuşması yaptı. Bahri BERBEROĞLU  söz alaraak bir konuşma yaptı. Derneğin hayırlı olmasının dileklerinde bulundu. 

      Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçiminin açık yapılması teklif edildi. Oybirliği ile kabul edildi. Divan Başkanı tarafından yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin isimleri okundu ve oy birliği ile kabul edildi. 

YÖNETİM KURULU (ASİL)

1-KEVSER DOSTAGÜLER

2-RECAİ KÜLLÜ

3-KADRİYE ZOLAM

4-EROL  CABİR DOSTAGÜLER

5-İNCİ YILMAZ ŞİMŞEK

YEDEKLER

1-HATİCE OPAK BİLGİN

2-AYŞE BİLGİÇ

3-HASAN ÖZDEMİR

4-ZEKERİYA KURTULMUŞ

5-BAHAR KARAKAYA

DENETLEME KURULU (ASİL)

1-ALAADDİN ORTAÇ

2-YILMAZ TAŞDELEN

3-İBRAHİM LOSER

YEDEKLER

1-F. BURÇAK TORAMAN

2-KADRİYE KÜLLÜ

3-SAMET TÜRKYURDU

Önce Vatan Gazetesi

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