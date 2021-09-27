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LÖSEV’den kanserle mücadelede 9 ilde ‘sessiz etkinlik’ hareketi

27 Eylül 2021 Pazartesi 13:51
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LÖSEV’den kanserle mücadelede 9 ilde ‘sessiz etkinlik’ hareketi

İSTANBUL - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllüleri Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Eskişehir, Kayseri ve Samsun’da eş zamanlı olarak ‘sessiz etkinlik’ hareketini hayata geçirdi. Ayrıca, LÖSEV öncülüğünde birçok tarihi bina ve sembol, ‘Altın Sarısı ile Dünyayı Aydınlat’ etkinliğine de destek verdi.


 

Değişen ve artık bir sorundan çok kriz haline gelen iklim olaylarının kanser vakalarının artmasına büyük etki ettiğini belirten LÖSEV gönüllüleri kanser ve çevre bilincinin bir bütün olduğunu vurgulamak üzere geçen gün 9 ilde bir araya geldi.


 

Sağlıklı bir yaşam alanının önemine, kanserden kurtarılmış sağlıklı bir geleceğe dikkat çekilen etkinlikte gönüllüler ellerinde, ‘doğa en büyük gönüllümüz’ yazan dövizler taşıdı. Aktivistlerin ‘sessiz isyanı’ drone kameralar ile havadan da kayıt altına alındı.


 

TÜRKİYE’DE HER YIL 8 BİNDEN FAZLA ÇOCUK KANSER TANISI ALIYOR


 

‘Bir hayat daha yok’ başlıklı bir bildiri yayımlayan gönüllüler, iklim krizi sebebiyle yaşanan afetlerin kanser artışındaki etkisine dikkat çekti. Bildiride şu ifadelere yer verildi:


 

“Dünyada her yıl 0-19 yaş aralığındaki 400 binden fazla çocuk ve ergen, Türkiye’de ise her yıl 8 binden fazla çocuk kanser tanısı alıyor. Pandemi sırasında bile, çocukluk çağı kanserleri, dünyadaki çocuklar için hastalık kaynaklı ölümlerin bir numaralı nedeni olmaya devam ediyor. Yetişkinler için ortalama kanser teşhis yaşının 66, çocuklar için ortalama tanı yaşı ise 6. Artık bir sorundan çok kriz haline gelen iklim olaylarının kanser vakalarının artmasına etkisi büyük. Doğanın sağlık için önemini vurgularken gönüllülerle birlikte sağlıklı yaşam adına adımlar atarak, bizlere düşen en büyük görevin gelecek kuşaklara yaşanılabilir, kansersiz bir dünya bırakmak olduğunun altını çizmek isteriz.”


 

‘ALTIN SARISI AYDINLATMA HAREKETİ’


 

Bu yıl Türkiye’de ilk defa LÖSEV öncülüğünde başlatılan Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Kampanyası faaliyetleri kapsamında ‘dünyayı altın sarısı rengiyle aydınlat hareketi’ de faaliyete geçti. Gücün, cesaretin, dayanıklılığın ve çocukluk çağı kanserinin sembolik rengi olan altın sarısı 20-26 Eylül tarihlerinde Ankara, İzmir ve Antalya’nın önemli sembol yapılarını Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalığı için aydınlattı ve altın kurdele motifiyle görsel bir şölene dönüştü.


 

Ankara, Antalya, İzmir’de önemli kurumların binaları aydınlatma hareketine katılan yapılar arasında yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
LÖSEVKanserle MücadeleSessiz Etkinlik
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