Liseli Deniz, başarısıyla Aydın'ın gururu oldu

AYDIN - Didim'de yaşayan Erkan ve Tatyana Güner çiftinin 2 çocuğundan küçüğü 12 sınıf öğrencisi Deniz Güner, henüz çok küçükken, doktor dedesinin gösterdiği deneylerle kimyaya ilgi duydu. Güner'in kimya tutkusu, İzmir Fen Lisesi'nde daha da arttı. Güner, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK), 'Uluslararası Bilim Olimpiyatları' için hazırladığı öğrenciler arasına girdi. 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye'de yapılan olimpiyatlarda 'bronz' ve 'altın' madalya kazandı. Güner, 2019'da Rusya'da düzenlenen Uluslararası Mendeleyev Kimya Olimpiyatı'nda ise milli takıma seçildi. Aynı yıl, Paris'te düzenlenen 51'inci Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda 'bronz' madalya aldı. Genç kimyacı, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde ve TÜBİTAK'ın organizasyonunda çevrimiçi gerçekleştirilen 52'nci Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda (IChO 2020) 'altın' madalyayı hak etti. Deniz Güner, son olarak temmuz ayında çevrimiçi yapılan 54'nci Uluslararası Mendeleyev Olimpiyatları'ndan 'gümüş' madalyayla döndü. Büyük sevinç yaşayan Deniz Güner, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ne (MİT) kabul edildi. Deniz Güner, başarısıyla kent sakinlerinin gururu oldu.

Merakının çocukken başladığına değinen Deniz Güner, "Kabul edilmem biraz zordu, beklentim düşüktü. Ama kabul edildim. Şaşırdım ama çok mutluyum. Çok heyecanlıyım orası farklı bir dünya. Orada öğrendiklerimi Türkiye'nin bilimini tekniğini geliştirmek için kullanmak istiyorum. Eğitim 2021 yılında devam etmezse, kampüse davet ederlerse, ağustos ayında gideceğim. İleride mesleğimi akademide devam ettirmek istiyorum. Kimya üzerine profesör olmak istiyorum" dedi.