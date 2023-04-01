"Leylek köyü"nün sakinleri bu yıl da Gökova Körfezi'ni şenlendirdi

Muğla

Yüzlerce okaliptüs ağacının oluşturduğu "yeşil tünel" gibi doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin uğrak noktası olan Gökova Körfezi, baharın müjdecisi leyleklerin kurdukları yuvalarla da ilgi çekiyor.

Leyleklerin yaşamlarını fotoğraf makinesi ve kameralarıyla görüntüleyen turistler, günün geri kalanını otantik köy evlerinde yöresel yemekleri tadarak geçiriyor.

Akçapınar Mahallesi Muhtarı Şükrü Arslan, AA muhabirine, leyleklerin havaların ısınmaya başlamasıyla Akçapınar'daki yuvalarına gelmeye başladığını söyledi.

Akçapınar Mahallesi'ni barınma, yumurtlama ve kuluçka döneminde kullanan leyleklerin sayısının her geçen yıl arttığını belirten Arslan, "Köyümüzde 15 leylek yuvası bulunuyor. Leyleklerin yavruları önceki yıllarda yuva yaptığı direklerin tellerine çarpıp akıma kapılarak ölüyordu. Hazırladığımız projeyle mahallemizdeki leylek yuvalarındaki direklerde artık tel yok, olanlar da kablolu, leyleklere zarar vermiyor. Bu nedenle her yıl gelen leylek sayısı da artıyor." diye konuştu.

Mahallelerine gelen bazı leyleklerin yuvalarını da kendilerinin yaptığına dikkati çeken Arslan, bazılarının elektrik direklerine bazılarının ise evlerin bacalarına yuva yaptığını dile getirdi.

"Yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu"

Leyleklerin nisan ayının ilk haftasında kuluçkaya yattığına işaret eden Arslan, şunları aktardı:

"Bu yıl leylek çok geldi. Şu an 25 leylek yuvalarına yerleşti. Haziran ayında yavrulamaya başlayan leylekler aynı ay içinde de yavrularına uçuş eğitimi yaptırıyor. Her leylek yaklaşık 4 yavru dünyaya getiriyor. 15 yuvada 5 aylık dönemde yaklaşık 100'e yakın leylek oluyor. Leyleklerin kuluçka ve üreme dönemleriyle uçuş heyecanını görüntülemek için çok sayıda turist buraya gelerek fotoğraf ve video çekiyor. Leyleklerle burası yabancı turistlerin de ilgi odağı haline geldi."

Bölgenin uzun yıllardır leyleklere ev sahipliği yapması nedeniyle "Leylek Köyü" olarak anıldığına dikkati çeken Arslan, son yıllarda gelen ziyaretçi sayısıyla turizmde önemli bir mesafe katettiklerini ve bölge esnafının da bu durumdan çok memnun olduğunu dile getirdi.

Leyleklerin Akçapınar'ın simgesi haline geldiğini, yuva kurdukları mahallelerde yaşayanlarla bütünleştiğini vurgulayan Şükrü Arslan, göçmen misafirlerini yaşatmak için çalışmalarının süreceğini söyledi.

Mahallede yaşayan vatandaşlar ise her yıl leylekler ile baharın da geldiğini anladıklarını, leylekleri mahallelerinde görünce mutlu olduklarını, bölgeye gelen turistlere de yöresel ürünlerden satış yaptıklarını ifade etti.