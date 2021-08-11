Lavanta Bahçelerinde Doğuma Hazırlık Eğitimi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ





Beybida.com ‘un doğum koçu Sinem Uzan hamilelik dönemi ve doğum anında bir doula desteğinin anne ve bebek için önemini katılımcılar ile paylaştı.

Yenidoğan bebek bakımı ve emzirme eğitimi veren Anne Bebek Eğitim Hemşiresi Tuğçe Atak, bebek bakımı ve emzirme sürecindeki önemli püf noktaları bebek bekleyen katılımcılar ile paylaştı. Babalarında bebek bakımına yardımcı olması gerektiğini vurgulayan Tuğçe Atak, etkinlik esnasında babalara bebek bezi değiştirme yarışması düzenledi. Renkli görüntülere tanık olunan etkinlikte sponsor markaların katılımcılara hediyeleri oldu.

Nefes Terapisti ve Yoga Eğitmeni Nilay İnanca, anne adaylarına doğumu kolaylaştırması için nefes teknikleri eğitimi verdi. Lavantaların şahane kokusuna gün batımı bulaşmışken nefes egzersizlerinin ardından doğum korkularından arınmak için meditasyon ile günü taçlandırdı.

Fotoğraf sanatçısı Nilay Yıldırım ise etkinlik esnasında tüm anları ölümsüzleştirdi.

Beybida.com Yayın Yönetmeni Özlem Salcı’nın organize ettiği etkinliğe ilgi oldukça büyüktü. Etkinliğe; Hipp, Önlem Bebek Bezi, Owli ,Mochi, İşbir Yatak, Findia, Doğadan ve Galeteria Bonacci gibi çok değerli anne- bebek dostu markalar destek verdi.

‘’Doğuma Hazırlık Eğitimi 2’’ için hazırlanan Beybida.com ekibi , bir sonraki etkinlik tarihini Ağustos ayı içinde gerçekleştirmeyi planlıyor.