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Kuraklık nedeniyle flamingolar yer değiştirdi

09 Ağustos 2021 Pazartesi 14:11
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Kuraklık nedeniyle flamingolar yer değiştirdi

VAN - VAN'ın Erciş ilçesi Gölağzı Mahallesi'nde sazlık alanlardaki flamingolar, bu yıl kuraklık nedeniyle gölün çekilmesiyle, sazlığa 3 kilometre mesafadeki Van Gölü'nün açık alanlarında konaklamaya başladı.

Göçmen kuşların önemli konaklama merkezlerinden Van Gölü havzası, bu yıl da binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor. Havaların ısınmasıyla geldikleri bölgede, yaz boyunca konaklayan flamingolar, havzada görsel şölen sunuyor. Van Gölü kıyısındaki Çelebibağı, Gölağzı ve Kasımbağı mahallelerinin sazlık alanları da flamingoların önemli konaklama yerlerinden.

GÖL ÇEKİLDİ, ÇATLAKLAR OLUŞTU

Gölağzı Mahallesi'ndeki sazlık alanlarda konaklayan flamingolar, bu yıl kuraklık nedeniyle gölün çekilmesiyle, 3 kilometre uzakta, Van Gölü'nün açık alanlarında konaklamaya başladı. Göldeki çekilmenin gözle görülür şekilde hissedildiği kıyı bölgelerinde kuraklık nedeniyle çatlaklar oluştu.

Erciş'e 5 kilometre mesafedeki Gölağzı Mahallesi'nde, yerleşim alanlarından uzakta oturan 3 çocuk babası Kılıç Arslan (50), "Her yıl binlerce flamingonun göç edip geldiği Gölağzı'ndaki sazlık alan, Van Gölü'nün çekilmesiyle kurudu. Buraya gelip konaklayan flamingolar, maalesef burayı terk edip gölün açıklarına konaklamaya başladı. Kuraklık nedeniyle bu yıl sazlık alanlarımız tamamen kurudu. 10 yıldır burada yaşıyorum ve ilk kez suyun bu kadar çekildiğini gördüm. Her yıl birçok fotoğrafçının gelip fotoğraf çektiği bu alanın, tekrar eski günlerine kavuşmasını diliyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KuraklıkVanFlamingolar
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