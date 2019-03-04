Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103698
ALTIN
222.884
DOLAR
5.3799
STERLİN
7.1246
EURO
6.1023
'Kültür varlığı' tescilli evini onarınca ceza aldı
'Kültür varlığı' tescilli evini onarınca...
Beşiktaş'ın sıkıntıları değişmiyor
Beşiktaş'ın sıkıntıları değişmiyor
BAŞARILARA KOŞMAK
BAŞARILARA KOŞMAK
Hatay'da çatışma
Son Dakika
Hatay'da çatışma
Arnavutköy'de çatışma
Arnavutköy'de çatışma

'Kültür varlığı' tescilli evini onarınca ceza aldı

TRABZON'un Of ilçesinde, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca 'kültür varlığı' olarak tescillenen evinin su akıtan çatısının kiremitlerini değiştiren ve banyo ile tuvalet yapan Yusuf Gurbetoğlu (83) hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan dava açıldı. 18 ay hapsi istenen Gurbetoğlu'nun cezası, 6 bin lira paraya çevrilerek, ertelendi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca ise cezaya itiraz edildi. Yusuf Gurbetoğlu, "Bu yaşımda hapishanede yatmamı mı istiyorlar?" diyerek, cezaya tepki gösterdi.

'Kültür varlığı' tescilli evini onarınca ceza aldı

TRABZON'un Of ilçesinde, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca 'kültür varlığı' olarak tescillenen evinin su akıtan çatısının kiremitlerini değiştiren ve banyo ile tuvalet yapan Yusuf Gurbetoğlu (83) hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan dava açıldı. 18 ay hapsi istenen Gurbetoğlu'nun cezası, 6 bin lira paraya çevrilerek, ertelendi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca ise cezaya itiraz edildi. Yusuf Gurbetoğlu, "Bu yaşımda hapishanede yatmamı mı istiyorlar?" diyerek, cezaya tepki gösterdi.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:46
0 Okunma
'Kültür varlığı' tescilli evini onarınca ceza aldı

TRABZON - Of'a bağlı Ballıca Mahallesi'ndeki arazisinde Yusuf Gurbetoğlu, 1955 yılında, ahşap ev yaptı. Gurbetoğlu'nun evi, yöresel mimarisi ve yaşı nedeniyle 2005'te Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca 'kültür varlığı' olarak tescillendi. Gurbetoğlu, yakın zamanda su akıtan çatısını onardığı evin arka bölümüne de banyo ve tuvalet yaptı. Gurbetoğlu hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan dava açıldı. Hakim karşısına çıkan Gurbetoğlu, tutuksuz yargılandığı davada, 18 ay hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti, 6 bin lira paraya çevirdiği cezada, hükmün açıklamasını geri bıraktı; ancak Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca karara üst mahkemeye başvurularak, itiraz edildi. 

'BU YAŞIMDA HAPİSHANEDE YATMAMI MI İSTİYORLAR?'

Ahşap evininin çatısının su akıttığı için kiremitlerini değiştirdiğini anlatan Yusuf Gurbetoğlu, "1959 yılında işçiliği bana ait olan, ahşaptan, 2 odalı bu evi yaptım; sonradan büyüttüm. Evimi koruma altına almışlar; ama benim haberim yok. Çıktığım mahkemede de hakime 'Bana tebliğ edilmedi' dedim. Böyle bir kanun varsa bile hukuki olmadığını belirttim. O da 'Sizin haklı olduğunuzu biliyorum; fakat mevcut kanunu uygulamak zorundayım' dedi. 18 ay ceza hapis verdi. Bunu da 6 bin lira para cezasına çevirerek, 5 yıl erteledi; ama karara itiraz ettiler. Bu yaşımda hapishanede yatmamı mı istiyorlar?" dedi.

'BÖYLE BİR SUÇ OLMAZ'

Oğul Süleyman Gurbetoğlu da evlerinin yağmur yağdığı zaman su akıttığını belirterek, "Yağmurdan koruma amacıyla yaklaşık 15 yıl önce kiremitlerini değiştik. İhtiyaca göre tuvaleti biraz daha büyütmek zorunda kaldık. Boya yaptığımızı söylüyorlar. Boyanın ne zaman yapıldığını ben bile hatırlamıyorum. Bu iddialarla birlikte 83 yaşındaki babamı mağdur ettiler. Evin tescillendiği hoparlörle yapmışlar. Ben bunu nasıl duyayım? Bunu ben duymadığımı ispatlayamıyorum ama onlar benim duyduğumu ispatlıyorlar. Böyle bir suç olmaz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kültür VarlığıTescilOnarımCeza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ameliyathane teknikerlerinden sazlı-sözlü atama talebi
Ameliyathane teknikerlerinden sazlı-sözlü atama talebi
Avrupa'nın en uzunu olacak
Avrupa'nın en uzunu olacak
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Tarihi Hamamönü Çarşısı'nda yangın
Tarihi Hamamönü Çarşısı'nda yangın
Müslüm Gürses anıldı
Müslüm Gürses anıldı
Kuşadası açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
Kuşadası açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
Kadıköy'deki vahşi cinayet: 2 şüpheli tutuklandı 
Kadıköy'deki vahşi cinayet: 2 şüpheli tutuklandı 
Ankara'da korkutan yangın
Ankara'da korkutan yangın
Çok sayıda mağdur var!
Çok sayıda mağdur var!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ