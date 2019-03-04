'Kültür varlığı' tescilli evini onarınca ceza aldı

TRABZON - Of'a bağlı Ballıca Mahallesi'ndeki arazisinde Yusuf Gurbetoğlu, 1955 yılında, ahşap ev yaptı. Gurbetoğlu'nun evi, yöresel mimarisi ve yaşı nedeniyle 2005'te Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca 'kültür varlığı' olarak tescillendi. Gurbetoğlu, yakın zamanda su akıtan çatısını onardığı evin arka bölümüne de banyo ve tuvalet yaptı. Gurbetoğlu hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan dava açıldı. Hakim karşısına çıkan Gurbetoğlu, tutuksuz yargılandığı davada, 18 ay hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti, 6 bin lira paraya çevirdiği cezada, hükmün açıklamasını geri bıraktı; ancak Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca karara üst mahkemeye başvurularak, itiraz edildi.



'BU YAŞIMDA HAPİSHANEDE YATMAMI MI İSTİYORLAR?'



Ahşap evininin çatısının su akıttığı için kiremitlerini değiştirdiğini anlatan Yusuf Gurbetoğlu, "1959 yılında işçiliği bana ait olan, ahşaptan, 2 odalı bu evi yaptım; sonradan büyüttüm. Evimi koruma altına almışlar; ama benim haberim yok. Çıktığım mahkemede de hakime 'Bana tebliğ edilmedi' dedim. Böyle bir kanun varsa bile hukuki olmadığını belirttim. O da 'Sizin haklı olduğunuzu biliyorum; fakat mevcut kanunu uygulamak zorundayım' dedi. 18 ay ceza hapis verdi. Bunu da 6 bin lira para cezasına çevirerek, 5 yıl erteledi; ama karara itiraz ettiler. Bu yaşımda hapishanede yatmamı mı istiyorlar?" dedi.



'BÖYLE BİR SUÇ OLMAZ'



Oğul Süleyman Gurbetoğlu da evlerinin yağmur yağdığı zaman su akıttığını belirterek, "Yağmurdan koruma amacıyla yaklaşık 15 yıl önce kiremitlerini değiştik. İhtiyaca göre tuvaleti biraz daha büyütmek zorunda kaldık. Boya yaptığımızı söylüyorlar. Boyanın ne zaman yapıldığını ben bile hatırlamıyorum. Bu iddialarla birlikte 83 yaşındaki babamı mağdur ettiler. Evin tescillendiği hoparlörle yapmışlar. Ben bunu nasıl duyayım? Bunu ben duymadığımı ispatlayamıyorum ama onlar benim duyduğumu ispatlıyorlar. Böyle bir suç olmaz" diye konuştu.