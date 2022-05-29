Kozan'da yeniden çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana), (DHA)- ADANA’nın Kozan ilçesinde dün akşam söndürülen yangının meydana geldiği ormanda bu sabah yeniden yangın çıktı. Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.



İlçeye bağlı Akdam Mahallesi Kozanogluoluk mevkisinde dün saat 20.15'te 6 ayrı noktada orman yangını çıktı. 1 helikopter, 31 arazöz, 20 teknik ekip,1 greyder, 20 ilk müdahale aracı ve 200 personel ile yangına müdahale edilen yangın, 3 saatte söndürüldü. Aynı ormanda bu sabah yeniden yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.