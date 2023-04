KOVA BURCU

Sevgili Kovalar 2023 yılı sizlere neler getiriyor? Yeni yıla Oğlak burcunda on ikinci evinizde Merkür retrosu ile başlıyoruz. Bilinçaltınızdaki korkular tetikleniyor, geçmiş konular, şimdiki yaşantınız sorgulanıyor, zaten çoğunuzun hayatı değişti, burcunuzdaki Satürn 3 yıldır sizi bayağı zorladı, engellerle, sorumluluklarla sınadı. Yıla aynı zamanda İkizler burcunda beşinci evinizde Mars retrosu ile giriyorsunuz. İlişkileriniz, yetenekleriniz, çocuklarınız ile ilgili de gündemleriniz var ve bu da 2020 yılından geliyor aslında, sistem buralarla ilgili toparlamanız gereken süreçlerden bahsediyor. Buraları toparlayabilecek misiniz Şubat’taki yeni ayla birlikte ilan ediyor olacaksınız. Senenin ilk altı ayı adınızdan çok söz ettireceksiniz, fazla göz önündesiniz, yaptığınız işler, attığınız adımlar çok fazla gündem olacak.

Satürn, 7 Mart’ta 3 yıl misafir kalacağı Balık Burcuna ikinci evinize geçiş yapıp yerleşiyor. Satürn sizi paralandırdı, hayatınızı değiştirdi, işinizi değiştirdiniz, bunları yaparken çok fazla sorumluluk vermişti, şimdi de parayı nasıl kullandığınıza, özdeğerinize bakıyor. 2022 yılında parayı fazlasıyla verdi ama sorumluluklarını da beraberinde getirmişti, şimdi sizi çok konuşturacak, çok sahnede gösterecek, çok fazla seyahat edeceksiniz ama parayla ilgili de dikkat etmeniz gereken koskocaman üç yılınız var önünüzde Sevgili Kovalar.

23 Mart’ta Plüton Kova Burcuna geçiyor, küçük bir fragman gösterecek ve 3 Mayıs’ta burcunuzda 0° de geri hareketine başlıyor. Burada düşseniz bile bir avuç toprakla kalkmanız, küllerinizden doğmanız için sizi her alanda sınayacak, maddi konular, işiniz, dostlarınız, arkadaşlarınız, çocuğunuz, eşiniz her alanda gündemde siz olacaksınız. Önemli not, Plüton burcunuza yerleşiyor yerleşmesine ama ilk dekanındaysanız çok fazla etki alacaksınız çünkü 11 Haziran’da Plüton Oğlak Burcuna on ikinci evinize geçiş yaparak retrosuna burada devam ediyor olacak. Bu dönemde, eski yaşantınız, eski gündemleriniz, eski korkularınız ile ilgili, geçmişiniz aslında bir nevi ön plana çıkıyor. 21 Ocak 2024’de Plüton tekrar Kova Burcuna gelecek ve burcunuzda 17 sene misafir kalacak. Plüton Kova burcunda davranış şekillerinizi yenilemek istiyor ve bunu her alanda yapmak istiyor olacak.

20 Aralık 2022'de Jüpiter Koç burcuna üçüncü evinize taşınıyor. Yeni insanlar, yeni çevre, yeni iletişim tarzı, bol imza atma, sözleşme yapma, gayrimenkullerinizi yenileme, aracınızı yenileme, bol seyahat verecektir. Ön planda olacaksınız, bir yerden bir yere geçiş yapacaksınız, yeni sosyal çevre ile kendinizi ödüllendireceksiniz.

16 Mayıs’ta Jüpiter Koç burcundan çıkıp, Boğa burcuna dördüncü evinize yerleşiyor ve 30 Mayıs’ta Jüpiter Boğa Kuzey Ay Düğümü ile kavuşuyor. Sistem ev alma, yer değiştirme, şehir değiştirme, ülke değiştirmeyle alakalı gündemleri bize getiriyor ve artık yaşantınızı değiştirmenizi istiyor. 2022 Yılında da bununla ilgili çok kez uyarıda bulunmuştu, yapmadıysanız artık yapmaya doğru evrileceğiniz bir dönem gibi görünüyor. Köklerinizden getirdiğiniz bazı yeteneklerinizi de kullanabilirsiniz. Zorlayan enerjiler de varsa, vazgeçmekle de ilgili olabilir ama kesinlikle bir değişim isteyen alandasınız. Jüpiter Boğa burcunda 26 Mayıs 2024’e kadar kalacak.

24 Temmuz’da Venüs 28° Aslan Burcunda yedinci evinizde geri hareketine başlıyor, 5 Eylül’de 12° Aslan Burcunda retrosunu bitiriyor. Sistem eski sevgili, eski eş, eski ortaklık veya eskiden beraber çalıştığınız insanları hayatınıza getiriyor, eski bir mahkemeniz tekrar gündeme gelebilir, aile içerisinde yaşanan para ile ilgili bazı gündemler varsa tekrar önünüze getirir. İkili ilişkilerde, bazılarınız için boşanma getirebilir, bazıları içinde eski ilişkiler tekrar hortlayabilir, bu bir ortaklık da, eski evlilik de olabilir. Bu ilişkide ne aldınız, deneyim sizi nereye savuracak, eskilere çok fazla takılmanızı tavsiye etmem çünkü gökyüzünün sizi Plüton ile sınadığı alandasınız, Plüton karşıtlığı yaşadığınızdan dolayı, bu ilişki bir şekilde bitme noktasına gelebilir diye düşünüyorum. Her türlü ikili ilişkinizde sınandığınız bir dönem olacak, sistem Satürn’ün verdiği derslerde ne kadar aldınız, ne kadar almadınız bunu testten geçiriyor olacak.

20 Nisan’da 29° Koç Burcunda üçüncü evinizde kuzeyli güneş tutulması gerçekleşecek. Çok güzel imzalar atabilir, çok güzel sözleşmeler yapabilirsiniz, çok güzel bir sunum yapabilirsiniz, seminerlere katılabilirsiniz, bu nedenle çok seyahat edebilirsiniz, bu alanlarda çok güzel destekleniyorsunuz. Kardeşlerinizin hayatında çok güzel değişimler olabilir, Kardeşiniz evlenebilir, ya da ortaklık yapıyordur sizden akıl alır. Bu dönem kendinizi çok iyi ifade ettiğiniz bir süreç olacak, iyi değerlendirin derim Sevgili Kovalar.

5 Mayıs’ta 14° Akrep Burcunda onuncu evinizde güneyli ay tutulması gerçekleşiyor. Sistem kariyerinizle ilgili yanlış yaptığınız ne varsa, revize etmenizi istiyor, inatla aynı yerde misiniz, inatla elemanlarınıza aynı şekilde mi davranıyorsunuz, inatla ben burayı değiştirmem mi diyorsunuz, değiştirmek dönüştürmek zorunda kaldığınız bir süreç olacak. Bunun yanı sıra sosyal statünüz ile ilgili, bir süreç de olabilir, evlenebilir, boşanabilirsiniz.

14 Ekim’de 21° Terazi Burcunda dokuzuncu evinizde güneyli güneş tutulması gerçekleşiyor. Burada eksik kalan eğitimlerinizi tamamlayabilirsiniz, aldığınız eğitimleri nasıl kullandığınızı sorgulayabilirsiniz yurt dışı bağlantılı iş yapıyorsanız, bazı aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz, miraslık konular gündeme gelebilir. Bu güneyli tutulma olduğundan eski düşünce kalıbından sıyrılmakla ve bakış acısını değiştirmekle alakalı olduğunu söyleyebilirim, eski inançlarınıza tutunursanız, burada bir sınavınız olabilir.

28 Ekim’de 5° Boğa Burcunda dördüncü evinizde kuzeyli ay tutulması gerçekleşiyor. Özellikle Kova burcunun ilk dekanında doğduysanız, buralar bayağı bir zorlayacaktır. Sistem köklerinle ilgili bir sıkıntın varsa düzelt, geçmişten getirdiğin yapınla, şimdiki yapını dönüştürmek zorundasın diyor. Aile içinde sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz, bir gayrimenkul sahibi olabilirsiniz.

Bu yıl 4 tane Merkür retrosu var, seneye Oğlak burcunda Merkür retrosuyla girmiştik. İkincisi 22 Nisan’da Merkür 15° Boğa burcunda dördüncü evinizde retrosuna başlayıp, 16 Mayıs’ta geri hareketini bitiriyor. Aile, kökler, yaşam alanı, ev alanında gündemleri kapatmazsanız 28 Ekimdeki tutulmayla buraları kapatmak zorunda kalacağınız bir süreç. Burada kadersel olarak veremediğiniz kararları vermek zorunda kalacaksınız gibi görünüyor.

24 Ağustos‘ta Merkür 21° Başak burcunda sekizinci evinizde retrosuna başlıyor, 16 Eylül’de 8° Başak burcunda geri hareketini bitiriyor. Mahkemelik konular, parayla ilgili aldı verdi konuları varsa, bu çocuğunuzla alakalı bir süreç de olabilir, buralarla ilgili nihai kararlar vermeniz gerekiyor. Geçmişten 2022 yılından gelen bazı gündemleriniz var buraları artık toparlamanız için karar vermeniz gerekiyor.

14 Aralık’ta Merkür son kez 8° Oğlak Burcunda on ikinci evinizde retrosuna başlıyor, 23 Aralık’ta Yay burcuna on birinci evinize geçiyor ve 3 Ocak 2024’te 22° Yay burcunda geri hareketini tamamlıyor. Bilinçaltı korkularınız, eski karanlık tarafınız varsa onunla yüzleşme zamanı. Sistem yılın başında da bunu yaptırmıştı, yılın sonunda da yaptırıyor ve diyor ki; sosyal çevrene yansıttığın yüzün hangisi, bunun kararını ver ve ona göre yolunu çiz.

Sevgili Kovalar, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum ve geçişiniz kolay olsun diyorum.

Sevgiyle kalın,

Astrolog Mine Kapusuz