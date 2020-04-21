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Koronavirüs salgını, dağ keçilerine yaradı

ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesindeki zirvelerde gezen dağ keçileri, koronavirüs salgını nedeniyle sessizliğin hakim olduğu sedir ve ardıç ormanları ile makiliklere inip, beslenmeye ve özgürce dolaşmaya başladı.

21 Nisan 2020 Salı 09:03
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Koronavirüs salgını, dağ keçilerine yaradı

Gündoğmuş ilçesindeki Toros Dağları'nın zirvelerinde gezen ve yaban hayatının en önemli unsurlarından biri olan dağ keçileri, koronavirüs tedbirleri sonrası insanlar evden çıkmayınca oluşan sessizlikte, zirvelerden inmeye başladı. Karlı dağlardan inerek, sedir ve ardıç ormanlarında, makiliklerde beslenmeye başlayan dağ keçileri, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) yayımladığı nesli tükenmekte olan türler arasında kırmızı listede yer alıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde görülen dağ keçilerinden, Gündoğmuş'ta ise çatal boynuzlu geyik ve dağ keçisi türleri yaşıyor. Koruma altındaki bu keçilerin popülasyonunun artırılması için çalışmalar yürütülüyor.

'O KADAR GÜZEL Kİ ANLATAMAM'

Gündoğmuş'ta dağ keçilerini fotoğraflayan Mehmet Aykut Yarar, "Onları seyretmek o kadar güzel ki; anlatamam. Doğaya ayrı bir güzellik katıyorlar. Fotoğrafları çektiğim yeri asla söyleyemem. Çünkü kaçak avcıların bilmesini istemiyorum. Onların bu güzelliğe zarar vermesini asla istemiyorum. Bu yaban keçileri ve çift boynuzlu geyikler, ülkemizin ve dünyamızın çok önemli bir zenginliği. Çocuklarımıza ve gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz çok önemli doğal zenginlik" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsDağ KeçisiAntalyaToros DağlarıKeçi
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