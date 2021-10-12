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Köpekler 2021, kediler 2022 sonuna kadar çiplenecek

12 Ekim 2021 Salı 10:26
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Köpekler 2021, kediler 2022 sonuna kadar çiplenecek

ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin (TVHB) 'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliği' kapsamında, bu yıl sonuna kadar sahipli köpeklere, 2022 sonuna kadar da sahipli kedilere mikroçip enjekte edilmesi zorunlu hale getirildi. Mikroçipler sayesinde sahipli hayvanların kontrollerine ve yer bilgilerine kolayca ulaşılıp, hayvanların sokağa bırakılmasının önüne geçilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ile TVHB arasında imzalanan 'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik' protokolü, 26 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak bu sene hayata geçirildi. Yönetmelik kapsamında, sahipli köpeklere yıl sonuna kadar, sahipli kedi ve gelinciklere ise 2022 sonuna kadar deri altlarına mikroçip takılarak, elektronik ortamda kayıt altına alınması zorunlu hale getirildi. Hayvanlar, enjekte edilen mikroçip sayesinde sahibinin kimlik ve adres bilgileriyle eşleştirilecek. Bu sayede hayvanların sokağa atılmasının önüne geçilmesi, çalınan hayvanların bulunabilmesi ve hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması amaçlanıyor.

'YENİ DOĞAN, 3 AYLIK YAŞA KADAR OLAN HAYVANLAR KİMLİKLENDİRİLECEK'

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimi Önder Keser, “Yönetmelik kapsamında her yaştan sahipli köpeklerin 2021 yıl sonuna kadar ve her yaştan sahipli kedilerin 2022 yılının sonuna kadar kimliklendirilerek kayıt altına alınması zorunlu oldu. Hayvan sahiplerinin bu işlemi bu süreler içinde yaptırması gerekiyor. Bu süreden sonra her yaştaki hayvanların kimliklendirme işlemi yapılmayacak olup sadece yeni doğan yani 3 aylık yaşa kadar olan hayvanların kimliklendirilmesi yapılacak. Mikroçip bireysel tanımlama numarasını içeren, pirinç tanesi büyüklüğünde steril enjektör içerisinde yer alan bir cihaz. Herhangi bir enerji güç almadığı için radyasyon yaymaz ve hayvana da zararı yok. Hayvanın kürek kemikleri arasına deri altına yerleştirilme suretiyle takılır. İçerdiği 15 haneli numara hayvana özeldir. Yönetmelik kapsamında yer alan pasaport veya aşı karnesi, mikroçip işlemiyle birlikte ulusal olarak hayvan sahibine teslim edilir. PETWET (Ev hayvanı kayıt sistemi) ismini verdiğimiz bakanlığımızın kurduğu sisteme, hayvan sahibinin TC kimlik numarasıyla ve hayvan mikroçipiyle kayıt işlemi gerçekleştirilir" diye konuştu.

TERK EDİLEN HAYVAN TESPİT EDİLEREK CEZA UYGULANACAK

Mikroçip uygulamasının faydalarını anlatan Keser, “Öncelikli amaç hayvanın hastalıklarının kontrolünü sağlamak. Bunun dışında hayvanın çalınması veya kaybolması durumunda yer tespiti yapılıp hayvan sahibine daha kolayca ulaşılabilecek. Ayrıca sisteme hayvan sahibin yanına acil durumlara ulaşılabilecek ikinci kişi de eklenecektir. Hayvanın bir an önce sahibine ulaşılması planlanmaktadır" dedi.

Mikroçip uygulamasının zorunlu olduğunu vurgulayan Keser, “Bu mikroçipler takıldıktan sonra hayvanı sokağa terk ettiği tespit edilirse, hayvan sahibine gelip hayvanı alması için 30 gün süre verilecek. Eğer 30 gün içerisinde teslim almazsa hayvanı sokağa terk etmiş olarak kabul edilip idari para cezası uygulanacak. Bağlı bulundukları il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine ve aynı zamanda serbest veteriner hekimlere de müracaat edebilirle" diye konuştu.

KÖPEĞİNE ÇİP TAKTIRDI

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne 2,5 yaşındaki köpeğine çip taktırmaya gelen Neriman Özbirer de “3 köpek besliyorum. Köpeğime mikroçip taktırmaya geldim. İnsanlar doğum günü hediyesi olarak köpek getiriyor. Sıkıldıkları zaman sokağa atıyorlar. Bu mikroçip sayesinde bu tür olayların kalkacağını düşünüyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KöpeklerKedilerçip
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