Konya'da Şivlilik ve Fener Alayı Kutlamaları Yapıldı

KONYA

HASRET DİLEK DELİER

Konya'ya has bir gelenek olan şivlilik ve fener alayı uzun zamandır kutlanmaktadır. Üç ayların başlangıcı dolasıyla Regaip Kandili öncesi fener alayı, sabahında ise çocuklarca ev ev dolaşılarak şekerleme ve hediye toplanarak yapılan kandil kutlama geleneğidir.

Konya'da çocukların dört gözle beklediği fener alayı sonunda geldi. Regaip Kandili'nden önceki gece yapılan fener alayı geleneğinde binlerce çocuk fenerini alıp dışarıya çıktı.

Konya'nın Osmanlı'dan kalma geleneği fener alayı günümüzde de önemini koruyor. Regaip Kandili'nin ve üç ayların gelişinin kutlandığı bu gelenekte en çok eğlenenler tabii çocuklar oldu.

Akşam ezanından sonra çocuklar, gençler sokaklara çıktı, ateşler yakıldı. Rengarek, çeşit çeşit fenerlerini ellerine alan çocuklar mahalle sokaklarını aydınlattı.