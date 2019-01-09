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Kombi bomba gibi patladı, anne ile kızı son arda kurtuldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, binanın ikinci katındaki balkonda kombinin patlamasıyla yangın çıktı. Ev sahibi Sercan Şahin, 2 yaşındaki kızı Serra Sina ile son anda dışarı çıkarak canlarını kurtarırken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kombi bomba gibi patladı, anne ile kızı son arda kurtuldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, binanın ikinci katındaki balkonda kombinin patlamasıyla yangın çıktı. Ev sahibi Sercan Şahin, 2 yaşındaki kızı Serra Sina ile son anda dışarı çıkarak canlarını kurtarırken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

09 Ocak 2019 Çarşamba 08:44
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Kombi bomba gibi patladı, anne ile kızı son arda kurtuldu

Yangın, saat 15.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde çıktı. 66 Sokak'taki binanın ikinci katındaki Sercan Şahin'e ait dairenin balkonundaki kombi,iddiaya göre gaz kaçağı nedeniyle büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından oluşan alevlerin balkon perdesini tutuşturmasıyla, yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden Sercan Şahin, 2 yaşındaki kızı Serra Sina'yı da alarak evden çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat içinde yangını söndürdü. 

'YETKİLİ SERVİS BİR HAFTADA GELMEDİ'

Son anda kurtulduklarını belirten  Sercan Şahin, "Patlama sesinin ardından alevleri gördüm. Çocuğumu kucaklarayarak hemen aşağıya indim. Aile olarak mağdur olduk, her şeyimiz yandı. Doğalgaz dağıtım şirketinden gelen yetkililer, gaz kaçağı olduğunu söyledi. Bir hafta önce kombi için yetkili firmayı arayıp bakımlarını yapmaları için aramıştım. Bir haftadır gelmediler. Kombi yetkili firmasından şikayetçi olacağım" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KombiDoğalgazPatlama
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