Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
ÇAYKUR'un alacağı 830 mevsimlik işçi için başvurular başladı
ÇAYKUR'un alacağı 830 mevsimlik işçi...
Karadeniz'de hamsi azaldı, mezgit arttı
Karadeniz'de hamsi azaldı, mezgit arttı
Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu
Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu
4 kişilik aile, kuymaktan zehirlendi
4 kişilik aile, kuymaktan zehirlendi
'Fındık', tedavi için Ankara'ya gönderildi
'Fındık', tedavi için Ankara'ya gönderildi
İş fırsatları için hemen tıkla!

KOCAELİ’DE ULUSLARARASI FARKINDALIK FESTİVALİ BAŞLADI

Festivale katıl, hayatın festival olsun!

24 Şubat 2020 Pazartesi 11:47
0 Okunma
KOCAELİ’DE ULUSLARARASI FARKINDALIK FESTİVALİ BAŞLADI

NEVAL KÜTÜK

KOCAELİ

22-23 ŞUBAT 2020 – WELLBORN LUXURY HOTEL

Festivale katıl, hayatın festival olsun!

Ülkemizin birbirinden güzel farklı cennet mekânlarında, kesintisiz olarak yılın her ayı gerçekleşen Uluslararası Farkındalık Festivali’nin Şubat ayındaki durağı Kocaeli oldu.  İki gün sürecek festival, muhteşem körfez manzarasına sahip Kocaeli’de “Değişim Mutluluğunu Yaşa!” sloganıyla bu sabah başladı. 

Gündelik yaşamın yoğun karmaşasına mola vermek, stres ve gerilimden arınmak, sağlık ve mutlulukla dolmak istiyorsanız, bu festival tam size göre! 

Dünya Değişim Akademisi tarafından hazırlanan Değişim çalışmalarının uygulandığı Festivalde ayrıca interaktif söyleşiler, danslar, bireysel gelişimi ve farkındalığı artırmaya yönelik kitaplar var. Festival tümüyle bireysel gelişimi ve değişimi destekliyor.  

Bu ayki programda yer alan “Değişim” çalışmaları: Stres Yönetimi, Aşk Sanatı, Korkuyu Aşma ve Depresyondan Özgürleşme üzerine olup, programlara şirket çalışanları ve aileler de büyük ilgi gösteriyor. Sağlıklı yaşam ve farkındalık için nefes çalışmalarının da yer aldığı etkinlikte özgüven, yaratıcılık, kararlılık ve sevgi dolu iletişimi geliştiren enerji çalışmaları da yapılıyor.

Farkındalık Festivali’ne dünyadan, Türkiye’nin çeşitli illerinden ve Kocaeli çevresinden 400’e yakın katılım var. Festival 23Şubat Pazar akşamı sona eriyor. 

Negatifleri atmak, pozitiflerle dolmak, her zaman daha güzele ve doğala doğru gelişmek, değişmek için düzenlenen organizasyonla ilgili olarak yetkililer, Kocaeli’den herkese şu mesajı iletiyor: “Hayatınıza sağlık, mutluluk, coşku ve neşe katmak istiyorsanız, değişimi ertelemeyin ve değişime kucak açın. Festivale katılın hayatınız festival olsun!”.

www.festivalbudur.org , [email protected] 

 facebook/festivalbudur.org  

instagram/festival_budur

twitter/festival_budur 


Bülten Hakkında Bilgi:

0 543 301 03 27

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
FestivalNEVAL KÜTÜKKocaeliULUSLARARASI FARKINDALIK FESTİVALİönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vefat Başsağlığı
Vefat Başsağlığı
Karadeniz'de hamsi azaldı, mezgit arttı
Karadeniz'de hamsi azaldı, mezgit arttı
4 kişilik aile, kuymaktan zehirlendi
4 kişilik aile, kuymaktan zehirlendi
Osmaniye'nin Rapunzel'i Nazar
Osmaniye'nin Rapunzel'i Nazar
Beymelek Dalyanı, 44 tür balığın doğal yaşam alanı
Beymelek Dalyanı, 44 tür balığın doğal yaşam alanı
İstanbul Maltepe Lions Konsey Başkan Yardımcılığı Aday Bildirim Toplantısı
İstanbul Maltepe Lions Konsey Başkan Yardımcılığı Aday Bildirim Toplantısı
Adana'da 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu
Adana'da 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu
Portakalları yola saçılan kamyonet sürücüsüne yardım ettiler
Portakalları yola saçılan kamyonet sürücüsüne yardım ettiler
Kadir Şeker, el ve dizleri ile boğazından yaralanmış 
Kadir Şeker, el ve dizleri ile boğazından yaralanmış 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit



    ofis taşımacılığı