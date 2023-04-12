Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.193,33
ALTIN
1.257,67
DOLAR
19,32
STERLİN
24,08
EURO
21,21
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kocaeli'de çöpte bulunan 3 kedi yavrusunu, yeni doğum yapan kedi besliyor

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çöpte bulunan 3 kedi yavrusuna, yeni doğum yapan başka bir kedi sahip çıktı.

12 Nisan 2023 Çarşamba 15:21
3 Okunma
Kocaeli'de çöpte bulunan 3 kedi yavrusunu, yeni doğum yapan kedi besliyor

KOCAELİ AA- Karamürsel Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin dikkati sayesinde çöpten kurtarılan kedi yavruları, Kocaeli Hayvanları Koruma Derneğine (KOCAELİDER41) teslim edildi.

Bitkin halde bulunan kedi yavrularını, KOCAELİDER41 Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Denizci'nin evinde baktığı ve yeni doğum yapan anne kedi besliyor.

KOCAELİDER41 Başkanı Selma Pilatin Pek, AA muhabirine, sokak hayvanlarının korunmaya muhtaç canlılar olduğunu belirterek, hayvanların bu çirkin muameleyi hak etmediğini, hayvanlara karşı sevgi ve şefkat gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Günümüzde kedi ve köpekler başta olmak üzere pek çok hayvanın evde bakıldığını vurgulayan Pilatin, şunları söyledi:

"Karamürsel Belediyesi personeli, çöpe atılan yavru kedileri ölümün kıyısından kurtarmış. Personelin bulunduğu karton toplama aracı, presleme yaparken son anda içinde yeni doğmuş kedi yavrularını fark etmiş. Allah onlardan razı olsun. Yeni doğum yapan anne kedi, yavruları kabul etti şükür. Kedileri çöpe atanları vicdanlı olmaya davet ediyorum, inanın daha mutlu olursunuz."

Denizci de kedilerin çöpe atılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bu işin kahramanları Karamürsel Belediyesi temizlik görevlilerinden Allah razı olsun. Onlar bulmasaydılar, bu yavrular ölmüş olacaklardı." dedi.

Evde baktığı kedilerden birinin yeni doğum yaptığını belirten Denizci, "Çöpe atılan kediler, bana getirildi. Yeni doğum yapan kedimizin yanına koymadan önce anne kedinin yavrularını tüylerine sürterek, yavruların kokusunun diğer getirilen yavru kedilere geçmesini sağladık. Anne kedimizin yanına koyduk ve onları da kabul etti, çok mutlu olduk. Bu olaya insanlık dışı diyorum ama şaşırmamak lazım, insanlar çocuklarını bile çöpe atabiliyor." ifadelerini kullandı.

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muş'ta otizmli öğrenci, öğrendiği telefon numaralarını ve araç plakalarını unutmuyor
Muş'ta otizmli öğrenci, öğrendiği telefon numaralarını ve araç plakalarını unutmuyor
AFAD gönüllüsü emekli doktor depremzede anne adaylarının "beyaz meleği" oldu
AFAD gönüllüsü emekli doktor depremzede anne adaylarının "beyaz meleği" oldu
Depremde oğlunu kaybeden müezzin, afetzede ailelerin yardımına koşuyor
Depremde oğlunu kaybeden müezzin, afetzede ailelerin yardımına koşuyor
Bir konteynerle başladıkları eğitim macerası "köye" dönüştü
Bir konteynerle başladıkları eğitim macerası "köye" dönüştü
Büyük bölümü su altında kalan eski Yusufeli'nde yaklaşık bin sahipsiz hayvan kurtarıldı
Büyük bölümü su altında kalan eski Yusufeli'nde yaklaşık bin sahipsiz hayvan kurtarıldı
Enkaz altından çocuklarıyla kurtarılan çift, konteyner kentte yeni hayata başladı
Enkaz altından çocuklarıyla kurtarılan çift, konteyner kentte yeni hayata başladı
Kahramanmaraşlı 13 yaşındaki Şeref, merada doğan oğlakları montuna sarıp ahıra götürdü
Kahramanmaraşlı 13 yaşındaki Şeref, merada doğan oğlakları montuna sarıp ahıra götürdü
Kahramanmaraşlı 13 yaşındaki Şeref, merada doğan oğlakları montuna sarıp ahıra götürdü
Kahramanmaraşlı 13 yaşındaki Şeref, merada doğan oğlakları montuna sarıp ahıra götürdü
Genetik KAH hastası Serra bir günlüğüne polis teşkilatının neferi oldu
Genetik KAH hastası Serra bir günlüğüne polis teşkilatının neferi oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi