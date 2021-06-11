Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1462
ALTIN
508.658
DOLAR
8.3320
STERLİN
11.7832
EURO
10.1391
32 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek
32 adet iş yeri...
İBB 245 adet büfeyi ihaleyle kiraya veriyor
İBB 245 adet büfeyi...
Batman Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak
Batman Üniversitesi 22 öğretim...
3 Adet arsa ihale ile satılacak
3 Adet arsa ihale...
Dicle Üniversitesi 99 sözleşmeli personel alıyor
Dicle Üniversitesi 99 sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kızılırmak Deltası’nda 26 istilacı tür keşfedildi

SAMSUN'daki 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası’nda 26 istilacı ve yabancı tür keşfedildi. Bu türler arasında özellikle İsrail sazanının deltanın büyük çoğunluğuna yayıldığı tespit edildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz, “Delta için kesinlikle risk var. Ön incelememizde İsrail sazanının deltanın hemen hemen her yere yayıldığını ve etkin bir şekilde var olan diğer türleri baskı altına aldığını gördük” dedi.

11 Haziran 2021 Cuma 09:50
3 Okunma
Kızılırmak Deltası’nda 26 istilacı tür keşfedildi

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından, Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçelerinin sınırlarında yer alan 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası için, Avrupa Birliği desteği ile ‘Karadeniz Delta Koruma Alanlarında İklim Değişikliği Etkilerinin Değerlendirilmesi için İstilacı ve Yabancı Türler Gözlem ve İletişim Ağının Geliştirilmesi’ projesi hazırlandı. Bu kapsamda Türkiye, Gürcistan, Yunanistan, Ukrayna ve Romanya’da bulunan delta koruma alanları inceleniyor. 2 yıl sürecek proje ile delta koruma alanlarında bulunan istilacı ve yabancı türlerin tespit edilmesi ve bu türlerin iklim koşulları altındaki tepkileri değerlendirilecek. Projede Kızılırmak Deltası’nda 26 istilacı ve yabancı tür keşfedildi. Bu türler arasında özellikle İsrail sazanının deltanın büyük çoğunluğuna yayıldığını tespit edildi.

‘HABİTATTAKİ DEĞİŞİMİ GÖSTERİYOR’

KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz, Kızılırmak Deltası’nda acı, tatlı ve deniz suyu olmak üzere 3 alanda 26 tür tespit ettiklerini söyledi. Bu türlerin varlığını inceleyeceklerini ifade eden Doç. Dr. Erüz, "Kızılırmak Deltası’nda İsrail sazanı olarak bilinen istilacı bir tür zaten mevcut. Ön incelememizde İsrail sazanının deltanın hemen hemen her yere yayıldığını ve etkin bir şekilde deltada var olan diğer türleri baskı altına aldığını gördük. Bu durumla ilgili şu an Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de bir proje ortaya koydu. Bizimle eş zamanlı olarak İsrail sazanının baskı altına alınması için proje yürütülecek. Bu konu çok yönlü çalışılması gereken bir konu çünkü fiziksel koşullar, kimyasal koşullar ve biyolojik koşullar habitattaki değişimi gösteriyor. Eğer bu değişimi kontrol altına alırsak sürdürülebilir kılıyoruz. Kontrol altına alamazsak bir canlı diğer canlıyı baskı altına alıyor” diye konuştu.

‘ÖNLEM ALINARAK RİSK AZALTILABİLİR’

İstilacı türler arasında özellikler İsrail sazanının çok yaygın olduğunu söyleyen Doç. Dr. Erüz, “Delta için risk kesinlikle var. Yabancı ve istilacı türler arasında bakıldığı zaman özellikle İsrail sazanı çok ciddi bir baskı oluşturuyor. İsrail sazanı yaklaşık 30 yıldır Anadolu’daki birçok akarsuya bir şekilde girmiş. İlk olarak balık çeşidini arttırmak için girdiği söyleniyor. İlk gözlemlerimizde atılan balıkçı ağlarında bazılarında yarısında İsrail sazanı çıkarken bazılarının tamamında İsrail sazanı çıktı. Bu türün nasıl bir yıkım yapacağı da şu an için bilinmiyor ama bir an önce tedbir alınması gerekiyor. Risk var ama önlem alınarak bu risk azaltılabilir” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doç. Dr. Coşkun ErüzKtüKızılırmakKızılırmak DeltasıSamsun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DÜNYADA BİR İLK: ULUSLARARASI GEÇERLİ YOGA SERTİFİKASI
DÜNYADA BİR İLK: ULUSLARARASI GEÇERLİ YOGA SERTİFİKASI
'Gecekondu teleferik'ler 10 yılda 18 can aldı
'Gecekondu teleferik'ler 10 yılda 18 can aldı
Devlet hibesiyle hayvancılığa başlayan 4 kadın, evlerinin geçimini sağlıyor
Devlet hibesiyle hayvancılığa başlayan 4 kadın, evlerinin geçimini sağlıyor
“DOĞAL YAŞAM” ÖZLEMİ BİTTİ…
“DOĞAL YAŞAM” ÖZLEMİ BİTTİ…
Balık kenesi parazit taşıyıcısı çıktı; levrek üretimi tehlikede
Balık kenesi parazit taşıyıcısı çıktı; levrek üretimi tehlikede
241 konut satılacak
241 konut satılacak
223 akademik personel alıyor
223 akademik personel alıyor
Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın imza yemekleri MYK Cafe Restoran’da
Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın imza yemekleri MYK Cafe Restoran’da
GÜNEŞİN DOĞDUĞU TOPRAKLAR: DOĞUBAYAZIT
GÜNEŞİN DOĞDUĞU TOPRAKLAR: DOĞUBAYAZIT

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma