Kızıl Sakal'ın Mutfağı NO1 "Lezzet Lezzet Lezzet" mottosuyla açıldı

HABER: FUNDA AKOSMAN

Masterchef 2021 birincisi Kızılsakal lakaplı Eren Kaşıkçı’nın ilk restoranı KIZIL SAKAL’IN MUTFAĞI NO1 Zekeriyaköy’de hizmete açıldı. Ünlü şefin yarışma süresince kullandığı “LEZZET LEZZET LEZZET” mottosuyla açılan restoran şefin; mevsiminde masada bulacağınız taze, doğal ve leziz ürünlerle oluşturduğu menü ile misafirlerle buluşuyor.





MASADE VE MUTFAKTA DEMOKRASİ

Ünlü şefin hayat felsefesi olarak kurguladığı ve mutfağında oluşturduğu demokratik düzen ile ekibinde bulunan her şefe menüde bir cours imzalı yemek bulundurması, misafirlere sunulan paylaşım yemekleri ile paylaştıkça büyüyen masalar kurulması hedeflenen restoranda; lezzetin dorukta olduğu birbirinden farklı yemeklerle buluşma imkanı sunuluyor.





SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA DÜZENİ İÇİN ATIKSIZ MUTFAKLAR

Ünlü şefin sahip çıktığı bir diğer değer ise “Atıksız Masa Düzeni”. Masanızda artan yemeklerin değerlendirildiği ve dönüştürüldüğü; ürünün gerçek değerinin asla yadsınmadığı bir sistem oluşturulmuş.

Konu ile ilgili bilgi aldığımız Kızıl Sakal Eren Kaşıkçı “Uzun zamandır emek verdiğim ve her zaman altını çizdiğim “Lezzet,Lezzet,Lezzet” sloganı ile kapılarını açtığımız restoranda emek, bereket ve hizmet her zaman önde olacak. Geldiğim coğrafya olan Tokat’ın en taze, en özel lezzetlerini sentezleyerek oluşturduğumuz menüde, kimi zaman geleneksel bir yemeğin şaşırtıcı bir sunumu, kimi zaman ise farklı mutfakların yerelleştirilmiş ve odun ateşi lezzeti ile bezenmiş bir sunumunu sizlerle paylaşacağım. Yemek yediğiniz masada sadece bir yemek değil, samimiyet ve sıcaklığın yaşanacağını ekip arkadaşlarımla birlikte oluşturduğumuz PAYLAŞIM MENÜLERİ ile yaşayacağınıza inanıyorum. Masanızda yediğiniz ve size sunulan her yemek için size vereceğim en önemli söz LEZZET olacak. Uzun zamandır yazdığımız, denediğimiz ve sentezlediğimiz her yemek için misafirlerimizin gülümsemesi en büyük ödülümüzdür. Mutlu olduğum yer Mutfak! Dilerim sunduğum yemeklere yansıttığımız mutluluk paylaşarak artacak” dedi.

Zekeriyaköy’de açılan KIZIL SAKAL’IN MUTFAĞI NO1 farklı tasarımlar içeren dekorasyonu, odun ateşi konsepti ve açık ateşte pişen enfes lezzetleri ile ziyaretçileri ile buluşuyor.