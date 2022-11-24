Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.879,03
ALTIN
1.051,77
DOLAR
18,63
STERLİN
22,50
EURO
19,40
Millî Savunma Bakanlığı 1.115 daimi süreli işçi alacak
Millî Savunma Bakanlığı 1.115...
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alacak
Ankara Müzik ve Güzel...
Gaziantep'te küçük sanayi sitesi yapım ihalesi
Gaziantep'te küçük sanayi sitesi...
Kırşehir'de Hazine taşınmazı satış ihalesi
Kırşehir'de Hazine taşınmazı satış...
Boğaziçi Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi 21 Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kızıl Sakal'ın Mutfağı NO1 "Lezzet Lezzet Lezzet" mottosuyla açıldı

MASTERCHEF BİRİNCİSİ EREN KAŞIKÇI’NIN KIZIL SAKAL’IN MUTFAĞI NO1 “LEZZET LEZZET LEZZET” MOTTOSUYLA AÇILDI

24 Kasım 2022 Perşembe 11:49
Kızıl Sakal'ın Mutfağı NO1 "Lezzet Lezzet Lezzet" mottosuyla açıldı

HABER: FUNDA AKOSMAN

Masterchef 2021 birincisi Kızılsakal lakaplı Eren Kaşıkçı’nın ilk restoranı KIZIL SAKAL’IN MUTFAĞI NO1 Zekeriyaköy’de hizmete açıldı. Ünlü şefin yarışma süresince kullandığı “LEZZET LEZZET LEZZET” mottosuyla açılan restoran şefin; mevsiminde masada bulacağınız taze, doğal ve leziz ürünlerle oluşturduğu menü ile misafirlerle buluşuyor.


MASADE VE MUTFAKTA DEMOKRASİ

Ünlü şefin hayat felsefesi olarak kurguladığı ve mutfağında oluşturduğu demokratik düzen ile ekibinde bulunan her şefe menüde bir cours imzalı yemek bulundurması, misafirlere sunulan paylaşım yemekleri ile  paylaştıkça büyüyen masalar kurulması hedeflenen restoranda; lezzetin dorukta olduğu birbirinden  farklı yemeklerle buluşma imkanı sunuluyor.


  

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA DÜZENİ İÇİN ATIKSIZ MUTFAKLAR

Ünlü şefin sahip çıktığı bir diğer değer ise “Atıksız Masa Düzeni”. Masanızda artan yemeklerin değerlendirildiği ve dönüştürüldüğü; ürünün gerçek değerinin asla yadsınmadığı bir sistem oluşturulmuş.

   

Konu ile ilgili bilgi aldığımız Kızıl Sakal Eren Kaşıkçı “Uzun zamandır emek verdiğim ve  her zaman altını çizdiğim “Lezzet,Lezzet,Lezzet” sloganı ile kapılarını açtığımız restoranda emek, bereket ve hizmet her zaman önde olacak. Geldiğim coğrafya olan Tokat’ın en taze, en özel lezzetlerini sentezleyerek oluşturduğumuz menüde, kimi zaman geleneksel bir yemeğin şaşırtıcı bir sunumu, kimi zaman ise farklı mutfakların yerelleştirilmiş ve odun ateşi lezzeti ile bezenmiş bir sunumunu sizlerle paylaşacağım. Yemek yediğiniz masada sadece bir yemek değil, samimiyet ve sıcaklığın yaşanacağını ekip arkadaşlarımla birlikte oluşturduğumuz PAYLAŞIM MENÜLERİ ile yaşayacağınıza inanıyorum. Masanızda yediğiniz ve size sunulan her yemek için size vereceğim en önemli söz LEZZET olacak. Uzun zamandır yazdığımız, denediğimiz ve sentezlediğimiz her yemek için misafirlerimizin gülümsemesi en büyük ödülümüzdür. Mutlu olduğum yer Mutfak! Dilerim sunduğum yemeklere yansıttığımız mutluluk paylaşarak artacak” dedi.

Zekeriyaköy’de açılan KIZIL SAKAL’IN MUTFAĞI NO1 farklı tasarımlar içeren dekorasyonu, odun ateşi konsepti ve açık ateşte pişen enfes lezzetleri ile ziyaretçileri ile buluşuyor.

Anahtar Kelimeler:
Kızıl Sakalın Mutfağı NO1 Lezzet Lezzet Lezzet Mottosuyla Açıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jüpiter’in kızı Emelce’den Astroloji Buluşmaları -1-
Jüpiter’in kızı Emelce’den Astroloji Buluşmaları -1-
Bahçeşehir’e Paris esintisi geldi
Bahçeşehir’e Paris esintisi geldi
Marmara için 'kuvvetli fırtına' uyarısı
Marmara için 'kuvvetli fırtına' uyarısı
Bursa’da geri dönüşüm deposu yangını
Bursa’da geri dönüşüm deposu yangını
Otizmli müzik dehası
Otizmli müzik dehası
Sosyalizmin Son Kalesi, ‘Puro’nun Kâbesi, ‘Rom’un Merkezi, Köleliğin Gözyaşı  KÜBA
Sosyalizmin Son Kalesi, ‘Puro’nun Kâbesi, ‘Rom’un Merkezi, Köleliğin Gözyaşı  KÜBA
Benim Gözümle Gezelim 10 gün 10 ülke -2
Benim Gözümle Gezelim 10 gün 10 ülke -2
Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
ÜNLÜ İSİMLER, ÇOCUK İSTİSMARINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN UCİM İLE KOŞTULAR!
ÜNLÜ İSİMLER, ÇOCUK İSTİSMARINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN UCİM İLE KOŞTULAR!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول