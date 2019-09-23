MURAT AK, Hatice SAYANER

KİTABULLAH BİR NADİDE: ASHABI KEHF MAĞARASI

Sevgili dostlar; bu gezimizdeki seyahat durağımız herkes tarafından merak edilen, Kuran-ı Kerim’de ismi gecen ve dünya çapında yer edinmiş olan Ashabı Kehf Mağarası. Ashabı Kehf Mağarası, Mersin’in Tarsus ilçesinde yer almaktadır. Tarsus’a geldiğiniz zaman Dedeler Köyü’nün, Encülüs Dağı’nın eteklerinde muhteşem bir ambiansa sahip mağarayı ziyaret edebilirsiniz. Ashabı Kehf Mağarası, Yedi Uyurlar olarak da bilinmektedir. Gelin hep beraber sırları ile mucizevi olan Ashabı Kehf Mağarası’nı tanıyalım.

PAYLAŞILAMAYAN ASHABI KEHF MAĞARASI

Nereye giderseniz gidin hatta ülke dışına çıksanız bile Ashabı Kehf Mağarası’nı her yerde duymanız mümkündür. Ülkemizde 4 tane dünyada ise toplam 33 tane Ashabı Kehf Mağarası’nın bulunduğu bilinmektedir. Türkiye’deki Ashabı Kehf mağaraları; Tarsus, Afşin, Efes ve Lice’de yer almaktadır. Fakat Ashabı Kehf’in nerede olduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Tarsus’taki Ashabı Kehf Mağarası, yaklaşık 300 m2 büyüklüğünde olup 10 m yüksekliğe sahiptir. Mağaraya girdiğiniz zaman üç tane tünel ile karşılaşmaktasınız.

MAĞARA ÜZERİNDEKİ CAMİ

Ashabı Kehf Mağarası’na ulaşabilmek için 15-20 basamaklı merdiveni çıkmak zorundasınız. Mağaranın hemen üst kısmında ise cami bulunmaktadır. Cami, 1873 yılında inşa edilmiştir. Camiyi yaptıran kişi ise Sultan Abdülaziz’dir. Cami yapıldığı günden beri günümüze kadar gelmeyi başarabilmiştir. Her yıl bakım ve onarımı düzenli olarak yapılmaktadır.

BÜYÜK İLGİ DUYULAN MAĞARA

Dünya çapında büyük ilgi gören ve her gün yüzlerce turist misafir eden Ashabı Kehf Mağarası, büyük sırlarla doludur. Diğer bir ismi Yedi Uyurlar olarak da bilinmektedir. Mağara, Yedi Uyurlar ismini efsaneden almıştır. İslam ve Hristiyan dinlerine göre farklı efsaneleri vardır. Ashabı Kehf Mağarası, her iki din içinde büyük bir önem arz etmektedir.

İSLAM’A GÖRE YEDİ UYURLAR EFSANESİ

Ashabı Kehf suresi, Kuran-ı Kerim’in 18. suresi olup 110 ayetten oluşmaktadır. Surede, efsane hakkında bir bilgi verilmektedir. Sadece 7 tane uyurun uyuduğu tarz da bir mesaj verilmiştir. Efsaneye göre mağarada altı tane genç yaşamaktadır. Bu gençlerin isimleri şöyledir: Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernus, Debernuş ve Şazenuş’dur. O zamanlar kral, herkesi putperest yapmak istemiştir. Altı genç, krala karşı çıkarak inançlarından vazgeçmemişler ve kralın ülkesinden kaçmaya karar vermişlerdir. İbadetlerini daha rahat yapmak için dağın eteğinde olan bir mağaraya gitmeye karar verirler. Yolda bir çobanla karşılaşırlar ve çobanın da bir köpeği vardır. Çobanın ismi Kefeştetayyuş, köpeğin ismi ise Kıtmir’dir. Çoban da köpek de altı gence katılarak toplam da 7 kişi bir de köpek ile birlikte mağaraya gizlenirler.

YEDİ UYURLAR

Bir başka rivayete göre yedi gencin kaçtıklarını duyan hükümdar çok kızar. Askerlerine onları bulması için emreder. Askerler, gençleri mağarada bulur ve mağaraya hapsederek yedi kişi ve bir köpeği ölüme terk ederler. Yedi kişi ve bir köpek 300-309 yıl boyunca derin bir uykuya dalarlar. Ama bu denli uzun bir süre sanki onlara bir geceymiş gibi gelir.

TÜNEYEN 7 YAVRU KUŞ

Uyandıkları zaman her şeyin değiştiğini hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı görürler. Yemliha şehre inmek için yola çıkar. Yiyecek almak için çarsıya indiğinde verdiği para herkesi şaşkınlık içerisinde bırakır. Ve verdiği parayı nerden bulduğunu sorduklarında kaldığı mağaraya götürür. Mağaraya geldikleri zaman Yemliha ile birlikte 7 yavru kuşun tünediği yuvadan, başka bir şey göremezler. Mucizevi bir şekilde yaşanan bu olay kutsal kitaplara konu olmuş, inanç turizminde önemli bir yer edinmiştir.

ASHABI KEHF İSMİ

Arapçada ashap kelimesi; sahip, dost, arkadaş anlamlarına gelmektedir. Kehf kelimesi ise dağlara oyulmuş evler yani mağara anlamına gelmektedir. Böylelikle mağara arkadaşları, dostları gibi bir anlam çıkmaktadır. İsmi efsanesi ile aynı anlamları içermektedir.

HRİSTİYAN İNANIŞINA GÖRE YEDİ UYURLAR EFSANESİ

Efsaneye göre Pagan adlı bir Roma hükümdarı vardır. Kral Pagan, Hristiyanlığı yok etmek için inanan herkesi öldürmektedir. 7 tane kardeşten oluşan grup, Hristiyanlık inanışlarını yaşamak için hükümdarın ülkesini terk ederler. Mağaraya saklanarak ibadetlerini yaparlar. Hükümdar, kaçan kardeşleri bularak mağaraya onları hapseder. Mağaraya hapis olan 7 kardeş derin bir uykuya dalar. Hristiyanlığa göre 7 kardeşin 197 yıl uyuduklarına inanılmaktadır.

HER GÜN HER SAAT KAPISINI AÇIK MAĞARA

Ashabı Kehf Mağarası’na istediğiniz gün, istediğiniz saat gidebilirsiniz. Mağara girişi için hiçbir ücret alınmamaktadır. Ashabı Kehf Mağarası’na geldiğiniz zaman her yeri rahat şekilde gezip görebilmeniz için gerekli ışıklandırma sistemleri yapılmıştır. Mağara geziniz uzun sürüp eğer acıkırsanız mağaranın yanında yemek yiyebileceğiniz restoranlar da bulunmaktadır.

TARSUS’UN SIRLARLA DOLU MAĞARASI: ASHABI KEHF MAĞARASI’NA YELKEN AÇIN

Efsanesi ile herkesi şaşırtan Ashabı Kehf Mağarası’nı yakından görmenizi tavsiye ederim. Kutsal kitabımız Kur-An-ı Kerim’de de bahse konu olan gizemlerle dolu Ashabı Kehf Mağarası’nı bizzat kendiniz de ziyaret ederek keşfedin. Öyle ki, her gün yerli yabancı birçok misafirini ağırlayan Ashabı Kehf Mağarası, inanç turizmi için ülkemizin en önemli değerlerinden, destinasyonlarından biri. Sizler de Ashabı Kehf Mağarası’na bir an önce rotanızı çevirin, sağlıcakla ve hep seyahatle kalın.



Can gezikolikler, hepinize kucak dolusu selamlar.

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