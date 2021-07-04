Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1376.67
ALTIN
499.99
DOLAR
8.7002
STERLİN
12.0376
EURO
10.3238
6 memur alımı yapacak
6 memur alımı yapacak
3 itfaiye eri alacak
3 itfaiye eri alacak
3 memur alımı yapacak
3 memur alımı yapacak
Boğazlıyan’da ihale ile taşınmaz satışı
Boğazlıyan’da ihale ile taşınmaz...
Kuru yük gemisi satılacak
Kuru yük gemisi satılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kısıtlamasız ilk pazar gününde sahile koştular 

Aileleriyle birlikte sahile kahvaltı yapmaya gelen çocuklar ise mutlu olduklarını söyledi.

04 Temmuz 2021 Pazar 14:51
10 Okunma
Kısıtlamasız ilk pazar gününde sahile koştular 

İSTANBUL (DHA)

Yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından ilk pazar gününde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Caddebostan Sahili'ne akın etti. Kimileri koşu, kimileri ise meditasyon yaptı. Aileleriyle birlikte sahile kahvaltı yapmaya gelen çocuklar ise mutlu olduklarını söyledi.

1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları tamamen kaldırılmıştı. Kısıtlamanın uygulanmadığı ilk pazar gününde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti. Birçok vatandaş, kıyı şeridinde koşu yaptı, bisiklete bindi. Kimileri çimlerde oturarak meditasyon yaparken kimileri ise ailesiyle birlikte pazar kahvaltısının keyfini çıkardı. Öte yandan sahilde spor yapan vatandaşlar havadan da görüntülendi. 

Sahilde yürüyüş yapan bir vatandaş, "Mutlu olduğumu ifade edebilirim. Ama bu müsilajın görüntüsü beni fevkalade üzdü. Bununla ilgili tedbirlerin alınması, görsel anlamda güzel, daha huzurlu bir denize kavuşmamız en büyük arzumuzdur. Eşim bekliyor, kahvaltı yapacağız. Onu da davet ettim, beraber yürüyelim dedim. Ama o uyumayı tercih etti. Şimdi onunla beraber kahvaltı yapacağız." dedi. 

Spor yapan bir kişi ise dışarıda olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah bu korona tez zamanda gider. Her günümüz daha rahat olur. Maskeyi de atarız inşallah temennimiz bu. Spor yapmayı çok özledik. Ben evde de yapıyorum zaten. Biz yaz kış oğlumla beraber çıkıyoruz. Yürüyüşümüzü, sporumuzu yaptık." diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KısıtlamaPazarSahilYurtSokağa çıkma Kısıtlamasıönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9 oldu
Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9 oldu
Erciyes Dağ Maratonu'na katılan sporcu hayatını kaybetti
Erciyes Dağ Maratonu'na katılan sporcu hayatını kaybetti
Marmaris'teki orman yangını enerji nakil hatlarından çıkmış
Marmaris'teki orman yangını enerji nakil hatlarından çıkmış
Nesli tehlikedeki iki tür için av kararı
Nesli tehlikedeki iki tür için av kararı
410 yıllık ağaç, 'anıt ağaç' olarak tescillendi
410 yıllık ağaç, 'anıt ağaç' olarak tescillendi
Bakırköy'de çocuklar oyun oynarken parktaki ağaç devrildi
Bakırköy'de çocuklar oyun oynarken parktaki ağaç devrildi
PET FESTİVALİ'NE HAYVANSEVERLERDEN BÜYÜK İLGİ
PET FESTİVALİ'NE HAYVANSEVERLERDEN BÜYÜK İLGİ
Mavi yengeçler ‘istilacı yengeç’ tehdidi altında
Mavi yengeçler ‘istilacı yengeç’ tehdidi altında
Siyah akan Nilüfer Çayı kaynağında, içilebilecek kadar temiz
Siyah akan Nilüfer Çayı kaynağında, içilebilecek kadar temiz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma