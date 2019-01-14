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Kimlikte kızıyla kardeş oldu, DNA testi istendi

SURİYE'deki iç savaştan kaçarak İzmir'in Torbalı ilçesine yerleşen Şükriye Elhıdır'a kayıt dışı ikametin önlenmesi amacıyla verilen geçici kimlikte 4 yaşındaki kızı, kardeşi olarak yazıldı.

Kimlikte kızıyla kardeş oldu, DNA testi istendi

SURİYE'deki iç savaştan kaçarak İzmir'in Torbalı ilçesine yerleşen Şükriye Elhıdır'a kayıt dışı ikametin önlenmesi amacıyla verilen geçici kimlikte 4 yaşındaki kızı, kardeşi olarak yazıldı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 11:40
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Kimlikte kızıyla kardeş oldu, DNA testi istendi

İZMİR - SURİYE'deki iç savaştan kaçarak İzmir'in Torbalı ilçesine yerleşen Şükriye Elhıdır'a  kayıt dışı ikametin önlenmesi amacıyla verilen geçici kimlikte 4 yaşındaki kızı, kardeşi olarak yazıldı.  Hatanın düzeltilmesini isteyen Suriyeli anneden, çocuğun kendi kızı olduğunu ispatlaması için DNA testi yaptırması istendi.

Suriye’nin Halep kentinden 3 yıl önce Türkiye'ye kaçan, 2 çocuk sahibi Şükriye Hıdır (27) ve Hıdır Elhıdır(29) çifti, Torbalı’nın Atatürk Mahallesi’ne yerleşti. Mevsimlik işçi olarak çalışan Elhıdır çifti,  İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvurdu.  İddiasına göre kayıt dışı ikametin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında verilen geçici kimlik belgesinde, çiftin 4 yaşındaki Reyan Elhıdır, annesi Şükriye Elhıdır'ın kızkardeşi olarak yazıldı. Yanlışlığı anne Şükriye Elhıdır, kimlikte kızının baba ismi yerine, kendi babasının isminin yazılı olduğunu, görünce fark etti.  Kimliğe göre kızıyla kardeş olan Şükriye Elhıdır, hatanın düzeltilmesi için göç idaresine başvurdu. Ancak bu sefer de Suriyeli anneden, çocuğun kendi kızı olduğunu ispatllaması için DNA testi yaptırması istendi.

DNA testini yaptıracak maddi durumu olmadığını söyleyen Şükriye Elhıdır, "Çocuğum hastalanınca eşim hastaneye götürdü. Ancak çocuk üzerinde resmi bir hakkı bulunmadığı için sorun yaşadı. Kızım verilen kimliğe göre kardeşim olarak görünüyor. Kızımın babası aynı anda benim de babam olarak görünüyor. Hatanın düzeltilmesini istediğimizde benden DNA testi istediler. DNA testini yaptıracak durumumuz yok. Eşim mevsimlik işçi olarak çalışıyor. Hatanın düzeltilmesini istiyorum" dedi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KimlikKızıyla Kardeş
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