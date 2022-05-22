KİLYOS İKİNCİ EL FESTİVALİ BAŞLIYOR! “ATMA DEĞERLENDİR. TÜKETİMİ AZALT MUTLU OL”

İSTANBUL- Kilyos İkinci El Festivali ile tüketimin hızla yaygınlaştığı günümüzde, var olanın yeniden değerlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Antika, ikinci el ve tasarımcıların ürünleri dâhil 250 standın katılımıyla ve “Atma Değerlendir. Tüketimi Azalt, Mutlu Ol. Dünyaya Daha Az Karbon Ayak İzi Bırak” mottosuyla düzenlenen Festival ile tüketime dikkat çekilerek farkındalık yaratılacak.

Geçtiğimiz yıllarda on binlerce kişinin katılımıyla renklenen Festivalin 14.sü Best FM’in medya sponsorluğunda gerçekleşecek. Yemyeşil bir alanda düzenlenecek olan ve girişlerin ücretsiz olacağı festivalde ziyaretçiler, gün boyu ihtiyacı olan ürünleri daha uygun fiyata alma imkânı yakalayarak, ailesiyle birlikte doğayla iç içe keyifli iki gün geçirecek. Sürpriz aktivitelerle renklenecek Festival’de gerçekleştirilecek müzik yayınları, ziyaretçilerin alışverişlerine eşlik ederek eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacak.

Kilyos İkinci El Festivali’nin, İkinci el meraklısı ziyaretçilerin yoğun ilgisi ve ekonomisine katkı sağlamak isteyen alışveriş meraklılarının katılımıyla büyük bir coşku içinde geçmesi planlanıyor.

HABER: ELİF HAYVALI