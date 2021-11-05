KENT ORMANDA “HELLOWEN” RÜZGARI…

BURHAN AKDAĞ

İSTANBUL

YBY – Yeni Bir Yaşam’ın, Kemerburgaz Kent Ormanı içindeki 20.000m².lik özel alanında 29-30-31 Ekim günlerinde düzenlediği “2. YBY Çocuk Karnavalı” ağırladığı 6.500’ün üzerinde ziyaretçisiyle, bu yıl düzenlediği etkinlikler içinde yeni bir rekora imza attı.

İlki Eylül ayında ve tek gün olarak düzenlenen karnaval bu kez 29 Ekim / Cumhuriyet Bayramı coşkusunu da yansıtan bir içerik ve program akışıyla hemen her yaştan çocuğun ilgisini çekerken; ailelerinin de severek ve ilgiyle izlediği pek çok atölye çalışması ve alışveriş stantlarıyla da tüm aile bireylerinin hoşça vakit geçirmesini sağladı.

İlk gün Cumhuriyet bandosunun çaldığı marşlarla açılışı yapılan karnavalda üç gün boyunca toplam 6 kez müzikli bando kortejinin resmi geçidi minikleri ve ailelerinin beraberlerinde alanı dolaşmalarını sağladı. Zumba gösterilerine eşlik eden anne-babalar kadar çocuklar da bu alandaki hünerlerini sergilediler.

Karnaval boyunca çocuklar ve bazen de büyükler her gün rodeo, gol show, bungee trambolin, dev jenga ve twister’da ter dökerken; kıran kırana geçen air hockey ve langırt maçlarında da kozlarını paylaştılar. Karnaval boyunca aralıksız çalışan atlı karınca da ise sadece minikler eğlenmedi, fırsat buldukça aileleri de çocukluk günlerine döndüler.

Her gün ikişer seans olarak sergilenen Şirinler, Mucize Uğur Böceği, Bremen Mızıkacıları, Küçük Prens, Maşa ile Koca Ayı danslı gösteriler ve tiyatrolar; sadece çocukların değil büyüklerin de çok ilgisini çekti.

Yüz boyamadan seramiğe, balonla oyuncak yapımından yaş gruplarına özel yaratıcı zeka atölyelerinde eğlenirken pek çok bilgi de edinen aileler değişik bir aktivite aradıklarında ise kareoke standında şarkı söylemeyi tercih ettiler.

Miniklerin sağlıklı ve huzurlu uyumaları için gerekli tüm ev tekstili ve bebek/çocuk kıyafetlerinin satıldığı stantların yanı sıra tamamen doğal ve organik sabunlar ve diğer kozmetik malzemelerinin de tanıtıldığı stantları da ilgiyle gezen aileler birbirinden lezzetli yeme içme alternatiflerinin bulunduğu alanda karınlarını doyurdular.

Üç gün boyunca süren eğlencelere son gün yapılan Halloween partisi büyük ilgi çekti. Çocuklar ve büyükler giydikleri kıyafetler ve yaptıkları makyajlar ile Hallowen gününü kutladılar…