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K.ÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI KEMAL ÇEBİ’DEN ENGELLİLERE TAM DESTEK

Küçükçekmece Belediyesi, Pusula Fikir Sanat Atölyesi Engelsiz Eğitim ve Araştırma Derneği ile ortaklaşa bir tiyatro oyunun hazırlıklarına başladı.

K.ÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI KEMAL ÇEBİ’DEN ENGELLİLERE TAM DESTEK

Küçükçekmece Belediyesi, Pusula Fikir Sanat Atölyesi Engelsiz Eğitim ve Araştırma Derneği ile ortaklaşa bir tiyatro oyunun hazırlıklarına başladı.

27 Ağustos 2019 Salı 11:57
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K.ÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI KEMAL ÇEBİ’DEN ENGELLİLERE TAM DESTEK

HABER: MUSTAFA ÇATIKKAŞ


Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Pusula Fikir Sanat Atölyesi Engelsiz Eğitim ve Araştırma Dernek Başkanı Hüseyin Yaman; ‘Derneğimizi geçen Temmuz Ayı’nda kurduk. Amacımız Engelli kardeşlerimizi yeniden topluma kazandırıp, Sosyalleşmelerini, fikir, sanat ve sosyal anlamda üretken hale gelebilmelerini sağlamaya çalışmaktır.
 


Oyunu Mustafa Çatıkkaş yazdı…
Bu amaçla ilk olarak bu sene bir tiyatro oyunu ile sezona başlamak istiyoruz.
Sergileyeceğimiz oyunda yer alacak tüm oyuncu arkadaşlarımız Engelli kişilerden oluşuyor.
Toplum tarafından adeta görülmek istemeyen engelli bireylerin ruh ve duygusal dünyalarının anlatıldığı oyunumuzu Mustafa Çatıkkaş yazdı.
Bu oyunumuzu aynı zamanda bir Kısa Film olarak da çekeceğiz ve tiyatro oyunumuz öncesi göstereceğiz.

Çalışmalarımızı yaparken bizlere özel desteklerini esirgemeyen Küçükçekmece Belediyesi Basın Danışmanı Sayın Serkan Turhan Beyefendi’ye ile Basın Koordinatörü Sayın Elçin Karadağ Hanımefendi’ye teşekkür ederim.

K.Çekmece Belediye Başkanımız Sayın Kemal Çebi Beyefendi bizlere verdiği destek ile STK’lar ile nasıl uyumlu çalışılabileceğini göstermesinin yanı sıra Engelli kişilere de sahip çıkarak çok anlamlı bir duruş sergilemiştir.
Şahsım, Engelli arkadaşlarım ve Derneğimiz adına Sayın Başkanımıza teşekkür ederim’ dedi.

Önce Vatan Gazetesi

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Kemal ÇebiEngellilere Tam DestekEngelsiz Eğitim Ve Araştırma DerneğiKÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİPusula Fikir Sanat AtölyesiMustafa Çatıkkaş
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