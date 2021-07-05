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Kazada şehit olan polisin Edirne'deki babaevine ateş düştü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki kazada yol güvenliğini sağlarken, hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Serkan Alışkan'ın (46) Edirne'deki baba ocağına ateş düştü

05 Temmuz 2021 Pazartesi 15:11
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Kazada şehit olan polisin Edirne'deki babaevine ateş düştü

EDİRNE, (DHA)

Şehit oğlunun Kırklareli'nin Babaeski ilçesinden geçici görevle Tavşanlı'ya gönderildiğini söyleyen Fahri Alışkan, "Allah kimseye evlat acısını göstermesin" dedi.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Tavşanlı- Harmancık kara yolunun Derbent köyü yol ayrımında meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine Tavşanlı Bölge Trafik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Serhan Alışkan'ın da aralarında olduğu ekip, bölgeye gitti. Yolda kazayla ilgili ölçüm yapan Alışkan'a, M.Y. yönetimindeki 43 AG 966 plakalı hafif ticari araç çarptı. Metrelerce savrulup, ağır yaralanan Alışkan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Evli ve 1 çocuk babası Serkan Alışkan'ın acı haberi, Edirne'de yaşayan ailesine verildi. Alışkan'ın Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki babaevine dev Türk bayrağı asıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp ve İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da baba Fahri Alışkan ile anne Emine Alışkan'a taziyede bulundu. Taziye ziyareti sonrası şehit Serhan Alışkan için mevlit okutuldu.

Şehidin babası Fahri Alışkan, oğlunun Kırklareli'nin Babaeski ilçesinden 1,5 yıl önce geçici görevle Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine gönderildiğini söyledi. 2 polis memuru oğlundan 1'ini şehit verdiğini belirten Alışkan, "Çok erken gitti. Evlat sevilir ama benimkiler başkaydı. Yüksek sesle bile bana hiç konuşmamıştı. Çok saygılıydı. Allah kimseye evlat acısını göstermesin" dedi. 

Şehit oğlunun 1 hafta önce izinli olduğunu ve iznini yanında geçirdiği anlatan Alışkan, "Buradan gitti zaten. Yaklaşık 8 aydır Kütahya'da görevliydi. Eşi Babaeski'de öğretmen. Tam ev tuttu, haftaya bayramdan sonra gideceklerdi ama nasip olmadı, gidemediler" diye konuştu.

Şehit polis memuru Serkan Alışkan, Selimiye Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

DHA

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KütahyaKazaTavşanlıPolisŞehitSerkan AlışkanEdirneönce Vatan
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