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Kazada anneleri ölen 5 yavru tilki, Düzce'de bakıma alındı

Yozgat’ta trafik kazasında anneleri ölen 5 yavru tilki, Düzce’de bakıma alındı. Efteni Gölü Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası Rehabilitasyon Merkezi’nde bakıma alınan tilki yavruları 6 aylık olunca doğaya salınacak.

29 Nisan 2021 Perşembe 14:31
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Kazada anneleri ölen 5 yavru tilki, Düzce'de bakıma alındı

DÜZCE - Yozgat’ta bir otomobilin çarptığı anne tilki ölürken yavruları vatandaş tarafından fark edildi. Yeni doğan 5 tilki yavrusu Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yavru tilkiler ardından Düzce’de bulunan Efteni Gölü Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilerek bakıma alındı. 6 haftalık olan tilki yavruları süt verilerek besleniyor. Yavrular 6 aylık olduktan sonra doğaya salınacak.

Yaban Hayatı Uzmanı Buğra Emiroğlu, “Yavrularımız Yozgat’ta duyarlı bir vatandaşımız tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüze getirildi. Anneleri kaza sonucu ölmüş ve öksüz kaldılar bilgisiyle birlikte Yozgat’tan Düzce’ye transfer edildi. Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içindeki rehabilitasyon merkezine getirdik. Biz burada bu tip öksüz kalan, yaralanan hayvanları tedavi edip doğaya salıyoruz. Yavrularımız çok sağlıklılar. 6 haftalıklar ve biz 6 aylık olana kadar burada bakacağız ve doğaya salacağız” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıYozgat
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