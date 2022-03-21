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Kaza yapan sürücüye telefonla tutanak desteği: ‘Alo Tutanak’

Uzun yıllar sigorta sektöründe çalışan Hasar Yorum Uzmanı Zeynep Berrak Çüles, 5 yıldır üzerinde çalıştığı kaza anında sürücülerin mağduriyetini azaltmayı hedeflediği ‘Alo Tutanak’ isimli uygulamayı hayata geçirdi. Uygulamayı telefonuna indiren araç sürücülerine görüntülü ve telefonla konuşma hizmet verdiklerini söyleyen Çüles, kâğıda, kaleme gerek olmadan kişilerin yerine tutanak tutarak, e-posta yoluyla hem kendilerine hem de sigorta şirketine 15 dakika içerisinde gönderdiklerini anlattı.

21 Mart 2022 Pazartesi 10:52
Kaza yapan sürücüye telefonla tutanak desteği: ‘Alo Tutanak’

Haber: Aslan Sayım

Sigorta Düşünce Merkezi, İstanbul’da bir otelde Birinci Düşünce Pazarları Toplantısı’nı yaptı. Moderetarlüğünü üstlenen eski Hazine Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç'in yönettiği kongrede birbirinden faklı ve inovatif projeler tanıtıldı.

Sigorta sektörünün önde gelen isimlerinin katıldığı toplantıda Hasar Yorum Uzmanı Zeynep Berrak Çüles, 5 yıldır üzerinde çalıştığı yeni geliştirilen ‘Alo Tutanak’ isimli uygulamayı sektör temsilcilerine tanıttı. Projesi sektör yöneticilerinden tam not alan 25 yıllık sigortacı Çüles, kusur düzeltme uygulaması için heyecanını dile getirerek sektör için önemli bir yenilik olduğunun altını çizdi.


Sektördeki tüm eksiklikleri görerek ve inceleyerek projeyi hazırladığını aktaran Çüles, bu uygulamanın özellikle kamu yararına ve ücretsiz olduğuna dikkat çekerek, kadın bir yatırımcı olarak milli ve yerli bu projeyi vatandaşların kullanımına sunmaktan gurur duyduğunu söyledi.


1 HAZİRAN’DAN İTİBAREN 7 GÜN 24 SAAT HİZMET VERİLECEK

Trafik kazalarında sürücüler için en zahmetli işlemlerden biri de kaza tespit tutanağını doldurmak. Çüles’in geliştirdiği ‘Alo Tutanak’ ile kağıda, kaleme gerek kalmadan, delilleri kaybetmeden ve zamandan tasarruf ederek tutanak tutmak çok kolay olacak. 7 ile 20 dakika içinde tutanağın hazırlandığı uygulamayı kullanmak için telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Kaza anında, uygulamadaki ‘kaza yaptım’ özelliğini kullanarak çağrı merkezindeki kusur uzmanı kişilere bağlanıp tutanak tutturabiliyorsunuz. Şu anda gece saat 02.00’ye kadar kullanılabilen uygulama, 1 Haziran’dan itibaren 7 gün 24 saat hizmet verecek.


Uygulamadaki uzmanlar, sizden konum bilgisi, kaza anının fotoğraflarını isteyip her iki sürücüden de olayı dinliyor. Ehliyet ve ruhsat resimleri de sisteme girildikten sonra senaryo çizimi yapılıyor.  15 dakikada hazırlanan kaza tutanağı e-posta yoluyla hem sürücülere hem de sigorta şirketine gönderiliyor. Böylece sigorta şirketleri tarafından işlemler yapılmaya başlanıyor.


KUSUR UZMANLARI TUTUNAKLARI HAZIRLAYACAK


Kaza anında kişilerin o anki panikle ne yaptığını bilmediğini söyleyen Çüles, “Kara Yolları Trafik Kanunu’nu da tam bilmiyorlar. Kusur yönünden mağdur olmamak için bu kanunu bilmek gerekiyor. Biz uygulamayı kullanan ve kaza yapan sürücülere canlı call center (çağrı merkezi) hizmetimizle destek veriyoruz. Çağrı merkezimizde çalışan arkadaşlarımız eğitimli, kusurlar üzerine son derece bilinçli. 289 kişiyiz, hedefimiz binin üzerine çıkmak. Türkiye genelinde tutanak tutma hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Kişi o esnada delilleri kaybedebiliyor sonradan hak aramaya çalıştıklarında her yeri suçluyorlar. Aslında kaza anında topladıkları deliller çok önemli” diye konuştu. 


SÜREÇ KAYBI OLMAYACAK, KUSUR HEMEN BELİRLENECEK

Böylece hem sigorta şirketinin rahat edeceğini aktaran Çüles, “Deliller elinde olacak, sürücüler de mağdur olmayacak. Süreç kayıpları olmayacak bide kusur için beklemeleri gerekmeyecek. Sürücüler, uygulamadan bize kaza yaptıklarını bildirdikleri an arayıp konum istiyoruz kusuru hemen tespit edip tutanak tutuyoruz. Bu da herkesi rahatlatacaktır. Uygulamayı yeni başlattık, program telefonunuzdaki geçmişi asla görmüyor. Kaza anında yaşananları hafızaya alıyoruz. Delilleri topluyoruz, kişilerden her iki tarafından hasarını çekip uygulamaya yüklemelerini rica ediyoruz. Ayrıca video çekip atmasını da istiyoruz. Uygulamayı kullanan kişi belki de suçlu ama size açılacak davada delilleriniz tam olduğu için yine ödeme yaparsınız ama hak ettiğiniz kadar ödersiniz. Fazladan bir ödeme yapmayacaksınız” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Kaza Yapan Sürücüye Telefonla Tutanak Desteği: Alo Tutanak
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