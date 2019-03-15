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Kaya tehdidi altındaki kent, çelik ağlarla örülüyor

Gümüşhane'de kaya düşmesi sonucu büyük tehlikelerin yaşandığı yamaçlarda önlem alınıyor. İl genelinde kaya düşmesi ve heyelan riski bulunan 28 bin metrekarelik yamaca, enerji sönümlü bariyer ve örtüleme bariyeri yerleştirildi. Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, çalışmaların 2019 yılı içerisinde de devam edeceğini belirterek, riskleri en aza indireceklerini söyledi.

Kaya tehdidi altındaki kent, çelik ağlarla örülüyor

Gümüşhane'de kaya düşmesi sonucu büyük tehlikelerin yaşandığı yamaçlarda önlem alınıyor. İl genelinde kaya düşmesi ve heyelan riski bulunan 28 bin metrekarelik yamaca, enerji sönümlü bariyer ve örtüleme bariyeri yerleştirildi. Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, çalışmaların 2019 yılı içerisinde de devam edeceğini belirterek, riskleri en aza indireceklerini söyledi.

15 Mart 2019 Cuma 11:58
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Kaya tehdidi altındaki kent, çelik ağlarla örülüyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane’de, sarp kayalık ve engebeli arazi şartları nedeniyle can ve mal kaybına neden olan kaya düşmeleri ve heyelanlara karşı çalışma yürütülüyor. Karayolları, AFAD ve Gümüşhane Belediyesi'nce ortaklaşa yürütülen çalışmalarda; Bağlarbaşı, Alemdar Yolu, Sağırkaya mevkii, Eskibağlar Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi ve ilçelerde kaya düşmesi ve heyelan riski bulunan 28 bin metrekarelik yamaca, enerji sönümlü bariyer ve örtüleme bariyeri yerleştirildi. 15 milyon liraya mal olan proje, riskli alanlarda kaya ıslah çalışmaları ile sürdürülüyor.

'HİÇBİR ŞEY CANDAN DAHA DEĞERLİ DEĞİL'

Vatandaşlar, önceki yıllarda kaya düşmesi sonucu büyük tehlikelerin yaşandığı yamaçlarda, alınan önlemler için yetkililere teşekkür etti. Alınan tedbirlerin çok önemli olduğunu söyleyen Hikmet Ağaç, "Daha önce devlet, öncelikli işleri bile yaptıramıyordu ama şimdi dağlardaki taşları bile emniyete alabiliyor. Daha fazla yatırım gerekiyorsa yapılmalı, hiçbir şey bir candan daha değerli değil. Yapanlara teşekkür ediyoruz" dedi. Öğrenci Utku Korkmaz ise, Gümüşhane’ye gelmeden önce heyelan tehlikesi ve kaya düşmesi risklerinin olduğunu bildiğini belirterek, "Gümüşhane’de üniversite öğrencisiyim, Gümüşhane’nin bir heyelan bölgesi olduğunu biliyorum. Geldiğimde de zaten bir öğrencinin taş düşmesi sonucu öldüğünü öğrendim. Yapılan iş doğru, fakat daha fazla yatırım yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'50 YILLIK BİR SORUNU ÇÖZDÜK'

Kentin coğrafi açıdan kaya düşmesi ve heyelan risklerine açık olduğunu söyleyen Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de, çalışmaların 2019 yılı içerisinde de devam edeceğini belirterek, riskleri en aza indireceklerini söyledi. Çimen, "Şehrimiz coğrafi açıdan dağlık bir arazi ve bu noktada heyelan, kaya düşmesi gibi olaylar her an gerçekleşebilecek durumda. Biz de bunu önlemek adına tespitlerimizi gerçekleştirdik. Gümüşhane’nin doğusunda Sağırkaya olarak adlandırılan bölgedeki 50 yıllık bir sorunu çözdük, heyelan olan bölgeyi temizledik. Şehir merkezinde bulunan dağlık alana yaklaşık bin metrelik tel örgü ve yukarıdan taş düşmesini engelleyecek önlemler aldık. Hem vatandaşlarımızın hem de şehirlerarası yolumuzun emniyetini sağladık. Bu gibi riskleri ortadan kaldırmak için çalışmalarımız sürecek" diye konuştu.  

KENTTE YAŞANAN KAYA DÜŞMESİ OLAYLARI

Sarp ve engebeli arazi yapısı nedeniyle heyelan ve kaya düşmesi riski bulunan Gümüşhane’de, 7 Nisan 2016'da, yamaçtan kopan kaya parçaları yol kenarında park halinde bulunan araçların üzerine düştü. Vatandaşlar olay anında büyük panik yaşarken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. 

21 Şubat 2017'de Oltanbey Mahallesi’nde yer alan Aydınlıkevler Sitesi’nin istinat duvarı, etkili olan yağışın ardından zeminin yumuşaması nedeniyle kayarak, site içerisine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, site sakinleri büyük panik yaşadı.

13 Haziran 2017'de ise okuldan çıktıktan sonra yurda gitmek üzere yola çıkan Gümüşhane Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü öğrencisi Abdullah Atakan Öztürkmenoğlu, yamaçtan düşen kaya parçalarının başına isabet etmesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

11 Ocak 2019'da Torul ilçesinde, yamaçtan kopan kaya parçasının üzerine düştüğü hafif ticari aracın sürücüsü Adem Temel (42), hastanede 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. 

3 Ocak 2019'da kent merkezinde, dağ yamacından kopan kayalar, 10 katlı apartmanın üzerine düştü, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gümüşhaneçelik AğlarKaya Tehdidi
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