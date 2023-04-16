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Kars'ta hayvanlar meralarda otlatılmaya başlandı

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, karların erimesiyle büyük ve küçükbaş hayvanlar meralarla buluştu.

16 Nisan 2023 Pazar 17:10
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Kars'ta hayvanlar meralarda otlatılmaya başlandı
Kars

Sarıkamış'ta hava sıcaklığının artmasıyla karlar eridi, meralar çiçeklerle, kelebeklerle ve göçmen kuşlarla renklendi.

Besiciler uzun süre beslediği hayvanlarını meralara çıkartarak otlatmaya çalıştı.

İlçenin 2 bin 300 rakımlı Yukarı Sarıkamış bölgesinde ise karların erimesiyle hayvanlarını otlatmaya çıkaran besicilerden Orhan Aydın, kışın sonunda meralara çıkmanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Hayvanların uzun bir süre ahırlarda kaldığını ifade eden Aydın, "Yaklaşık 5 aydır hayvanlarımız içerideydi. Havaların ısınmasıyla hayvanlarımızı meraya bıraktık. Hayvanlar ne kadar içeride kalsalardı bizim için zarardır." dedi.

AA

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