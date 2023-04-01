Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.812,93
ALTIN
1.214,64
DOLAR
19,19
STERLİN
23,78
EURO
20,81
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma...
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından taşınmaz satış ihalesi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kars'ta göçmen kuşlar karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava göçmen kuşları da olumsuz etkiledi.

01 Nisan 2023 Cumartesi 17:45
2 Okunma
Kars'ta göçmen kuşlar karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi
Kars

Havaların ısınmaya başlamasıyla Sarıkamış'a göç eden yaban hayvanlar karla kaplı alanlarda yiyecek bulmaya çalıştı.

Sarıçam ormanlarıyla çevrili 2 bin 200 rakımlı Sarıkamış ilçesinde üreme ve barınma imkanı bulan göçmen kuşlar kar yağışı ve soğuk havadan olumsuz etkilendi.

​​​​​​​

Beyaza bürünen arazinde göçmen kuşlardan Angıtlar buz tutan sulak alanlara giremeyince kar üzerinde yiyecek aradı.

İlkbahar aylarında havanın ısınmasıyla bölgede sık görülen leylek, angut ve kız kuşu karla kaplı Hançerli düzündeki küçük su birikintilerinin üstünde yiyecek ararken görüntülendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KarstagöçmenkuşlarSoğukhavaKarsSarıkamış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çam Dağı'nın etekleri açan ters lalelerle renklendi
Çam Dağı'nın etekleri açan ters lalelerle renklendi
Otizmli Mehmet Ali, Kahramanmaraş'taki çadır kentte özel eğitiminden geri kalmıyor
Otizmli Mehmet Ali, Kahramanmaraş'taki çadır kentte özel eğitiminden geri kalmıyor
Hatay'da çocuklar depremin yıktığı evlerini ve hayallerini resmetti
Hatay'da çocuklar depremin yıktığı evlerini ve hayallerini resmetti
Erzincanlı kadınlar ramazanda yoğun talep gören kesme kadayıf için mesaide
Erzincanlı kadınlar ramazanda yoğun talep gören kesme kadayıf için mesaide
Sakarya'da kadınlar el emeğiyle yemeni üretiyor
Sakarya'da kadınlar el emeğiyle yemeni üretiyor
Erciyes'te kayak sezonu devam ediyor
Erciyes'te kayak sezonu devam ediyor
Kırıkhanlı berber müşterilerini kurduğu çadırda tıraş ediyor
Kırıkhanlı berber müşterilerini kurduğu çadırda tıraş ediyor
HALKIN GÖNLÜNDE TAHT KURMUŞ BİR LİDER MUHSİN YAZICIOĞLU…
HALKIN GÖNLÜNDE TAHT KURMUŞ BİR LİDER MUHSİN YAZICIOĞLU…
Samsun'da depremzede çocuklar ata binerek eğlendi
Samsun'da depremzede çocuklar ata binerek eğlendi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi