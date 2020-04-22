Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
12. Rofife Kısa Film Festivali
12. Rofife Kısa Film Festivali
Manisa laleleri erken açtı, koparmanın cezası 73 bin lira
Manisa laleleri erken açtı, koparmanın...
Diyarbakır'da salgın sonrası başlayacak kazılar, tarihi değiştirebilir
Diyarbakır'da salgın sonrası başlayacak kazılar,...
Zerdeçal satışları arttı, uzmanlar 'dozaj' uyarısı yaptı
Zerdeçal satışları arttı, uzmanlar 'dozaj'...
Koronavirüse karşı kaliteli uyku için 5 öneri
Koronavirüse karşı kaliteli uyku için...
İş fırsatları için hemen tıkla!

KARANTİNADA KİTAP YAZDI

Corona virüs nedeniyle evlerine kapanan ve kendini izole etmeye çalışan birçok kişi bu durumu avantaja çeviriyor.

22 Nisan 2020 Çarşamba 15:36
0 Okunma
KARANTİNADA KİTAP YAZDI

HABER MERKEZİ

İSTANBUL

Corona virüs nedeniyle evlerine kapanan ve kendini izole etmeye çalışan birçok kişi bu durumu avantaja çeviriyor. Birçok müzik adamı evinde kurduğu sistemleriyle beste ve çalışmalarına devam ederken magazin dünyasının ünlüleri bu fırsatta alanlarında kendini geliştiriyorlar.

Usta gazeteci Habib Babar yıllarını verdiği mesleğindeki arşivlerini açtı ve bir kitap yazmaya başladı. Yazdığı kitabın sinema dünyası ve sinemaseverlere ışık olacağı iddiasında bulunan Habib Babar, 850 sinema oyuncusuyla yaptığı röportajları kitap haline getirmek için kolları sıvadı. “Hayatları Film” ismiyle çıkacak olan kitabın bol fotoğraflı olacağını belirten Habib Babar “Kitapta sinema ve müzik dünyasının ünlü isimlerinin hayat hikayeleri yer alacak. Yaptığım röportajlardan da kesintiler olacak. Bu kitap sinemaseverlere ışık tutacak. Arşivimde öyle fotoğraflar var ki magazin dünyasını ayağa kaldıracak, bu fotoğraflarda kitapta olacak” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Habib Babarönce VatanMagazinKitapYaşam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
22 yıllık terzi, muhtarı olduğu mahalle için maske dikiyor
22 yıllık terzi, muhtarı olduğu mahalle için maske dikiyor
Manisa laleleri erken açtı, koparmanın cezası 73 bin lira
Manisa laleleri erken açtı, koparmanın cezası 73 bin lira
Diyarbakır'da ilk kez 'bıyıklı kamışçın' görüldü
Diyarbakır'da ilk kez 'bıyıklı kamışçın' görüldü
Corona Virüsüne Son Vermek İçin Teknikler
Corona Virüsüne Son Vermek İçin Teknikler
Hz. İsa'ya ağladığına inanılan ters laleler açtı
Hz. İsa'ya ağladığına inanılan ters laleler açtı
Dr. Tan: Milli ürün kullanımı salgının önüne geçer
Dr. Tan: Milli ürün kullanımı salgının önüne geçer
Koronavirüs salgını, dağ keçilerine yaradı
Koronavirüs salgını, dağ keçilerine yaradı
45 günlük bebeğini kameradan ve kapıdan görebiliyor
45 günlük bebeğini kameradan ve kapıdan görebiliyor
USTA ÖĞRETİCİLER COVİD-19 MAĞDURU MU? 
USTA ÖĞRETİCİLER COVİD-19 MAĞDURU MU? 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı