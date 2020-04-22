KARANTİNADA KİTAP YAZDI

HABER MERKEZİ

İSTANBUL

Corona virüs nedeniyle evlerine kapanan ve kendini izole etmeye çalışan birçok kişi bu durumu avantaja çeviriyor. Birçok müzik adamı evinde kurduğu sistemleriyle beste ve çalışmalarına devam ederken magazin dünyasının ünlüleri bu fırsatta alanlarında kendini geliştiriyorlar.

Usta gazeteci Habib Babar yıllarını verdiği mesleğindeki arşivlerini açtı ve bir kitap yazmaya başladı. Yazdığı kitabın sinema dünyası ve sinemaseverlere ışık olacağı iddiasında bulunan Habib Babar, 850 sinema oyuncusuyla yaptığı röportajları kitap haline getirmek için kolları sıvadı. “Hayatları Film” ismiyle çıkacak olan kitabın bol fotoğraflı olacağını belirten Habib Babar “Kitapta sinema ve müzik dünyasının ünlü isimlerinin hayat hikayeleri yer alacak. Yaptığım röportajlardan da kesintiler olacak. Bu kitap sinemaseverlere ışık tutacak. Arşivimde öyle fotoğraflar var ki magazin dünyasını ayağa kaldıracak, bu fotoğraflarda kitapta olacak” dedi.