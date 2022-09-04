KARA ELMAS DİYARI ZONGULDAK’tayım

SEVGÜL EROĞLU

Şehrin yerlisi emekli yaşlı bir amca; ‘Bundan 40-50 yıl önce Zonguldak Türkiye’ye bakardı. 60 bin kişi istihdam ederdi siyaset burayı bitirdi’ dedi. Yani şimdi Türkiye Zonguldak’a bakamıyor mu demişim…

Onunki bir bakış açısıydı. Zonguldak’ta gezip, tarihini inceleyip, yaşayanlarına mikrofon uzatarak kendi görüşümü yazmalıydım.

Tarafsız ve objektif olarak.

Öyle yaptım.

Zonguldak, Karadeniz kıyısının merkez ilçesi ile aynı isme sahip şehri. Türkiye'nin Karadeniz ülkeleriyle deniz ticaretinde önemli bir yere sahip olduğu kesin ve ülkemizin en zengin taşkömürü madenlerini de içinde barındırıyor.

Kurtuluş Savaşı ve sonrasında kurulan Cumhuriyet'le birlikte havza hak ettiği önemi görmüş ve Zonguldak 1 Nisan 1924 de Cumhuriyet sonrası kurulan ilk il olmuş.

Komşuları ise; Düzce, Bolu, Karabük, Bartın…

Uygarlık dönemine de şöyle bir göz gezdirirsek;

M.Ö.3000 yılından öncesi başlamış yaşam. Sonra Anadolu uygarlıkları döneminde Sümer, Hurri, Urartu, Asur, Hatti, Hitit, Frig, Bitinya, Lidya, İyon, Karya, Likya, Pontus, Trak, Galat, Bergama…( Yok yok yani )

Sonra M.Ö. 500- 334 döneminde Persler, Makedon Dönemi-Helenistik Dönem, Seleskus Dönemi, Roma, Doğu Roma, Selçuklu Dönemi (M.S. 1071-1299) Osmanlı Dönemi ve 1920 den sonra da Türkiye Cumhuriyeti Dönemi…

1829 yılında ilk taşkömürü bulunduğunda eski adı Sandrake olan Zonguldak küçük bir köy iken, Osmanlı’nın borçlarına karşı Fransızlar kömürü işletmeye başlamışlar, adı önce Zone Güldağ konmuş, Fransızca ü ve Ğ okunamadığından evrilip Zolguldag sonra da dilimize Zonguldak olarak gelmiş.

Şehir merkezi düz bir alanda ve ilk köy yerleşiminin başladığı yerde. Liman da burada. Yerleşim alanları ise, kentin genişleme alanı olmadığı için, dağlara kaymış. Böylece dağ ile deniz arasına sıkışan kent 19 mahalleye kadar gelmiş. Vurgulamak isterim ki, dağlardaki çok katlı evler ve yanlış yapılaşmalar, İzmir örneği nde olduğu gibi şehrin doğal havalandırmasını kesmiş. (Ayrıca limana yük treniyle taşınan kömür burada gemilere yüklenirken doğal olarak kömür tozu havaya karışıyor, uzun vadede bu sağlık için tehlikeli) AVM hastalığımız burada tam sahilde koca bir kütle olarak ön planda durmakta. Şehre yakın bir diğer kütle de gösterişli ihtişamı ile ‘Uzun Mehmet Camii’ mihenk taşı konumunda. Hemen dibindeki tenis kortuna pek anlam veremedim ama…

Şehirde doğal gaz var. Ancak, gelir düzeyi düşüklüğü , doğal gazın pahalı olması nedeniyle halk, odun, kömür ile ısınıyormuş.

Evlerine çıkmak için dağ tırmanmak zorunda kalmak ise mutlaka çok zor. Sağlık için tırmanmak mecburiyeti iyi olsa da, gelir düzeyi yüksek olanlar yaşlandıkça maalesef göç ediyormuş. Bu arada arabası olmayanlar da minibüsleri kullanıyor. Bu minibüsler her mahalleye sık sık kalkmakta.

Zonguldak aynı zamanda öğrenci şehri. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin gençleri ve maden emeklileri nüfusun önemli bir kısmını oluşturmakta.

Eski çarşı anlayışı ile dükkanlar merkezde uzun paralel sokaklar halinde. Buralar temizlik açısından diğer alanlara göre iyi değildi. Çaydamar deresinin ise ıslah edilip çevresinin düzenlenmesi şart. Çöp deresi olmuş.

Ayrıca çarşıda bir kitapçı göremedim.

Başka…

Karşıdan karşıya geçen yayalara yol veren otomobiller çok gurur vericiydi. Ancak burada da Türk Kahvesi içmek serbest piyasa usulü olmuş. Paraya kıyıp sık içemedim.

Sokak hayvanları ve güvercinler için, meydana, kameriyeden çok ihtiyaç olan su ve dolayısıyla bir süs havuzu gerek. Onları sulayacağım, yemleyeceğim diye her gün çok çaba sarfettim.

He He… Neyse dağıtmayalım, nerede kalmıştık?

Merkezde dere yatağının kıyısı boyunca kömür taşıyan yük treni önümden ağır ağır tangır tungur geçerken, çuff çuffa, yolları kesen elektronik barıyerin düdük sesi de eklenince çok heyecanlandım. Şehirde kaldığım sürece bıkıp usanmadan, yakınına koşup, seyrettiğim bu görselde, buranın tarihine, yüzlerce metre derinlikte canı pahasına ekmek peşinde koşan işçilerin kömür bulaşmış yüzlerindeki kocaman endişeli gözlerine dalıp gittim. Bu iş, dünyanın en zor işlerin başında geliyor.

Bakar mısınız;

Her kömür işçisi, vardiyasına giderken, eve dönmeme olasılığı ile büyüklerinden, eşinden, çocuklarından helalleşerek ayrılırmış…

Bir avuç kömür için, ailesinin geçimi için yaşamlarını hiçe sayıp her gün ölümle burun buruna gelerek yeraltına inen bu insanları anlamak ve onların bu mücadelesine destek vermek gerekir…

Şehirde iletişim kurduğum kişiler ya TTK emeklisi, ya maden mühendisi, ya da eşi çıktı. Elimi sallasam çıkan kömür bu şehrin altında, üstünde… her yerinde.

Çok ilginç, dramatik, kimi güzel hikayelerini dinlerken gerçekten geçmişinde çok badireler atlatan, şimdilerde daha çok ilgi isteyen bir şehir gördüm. O dağların yemyeşil ormanlarla kaplı yüzlerinde, buzdağının altı misali ne madenler saklı. Ah canım vatanım ne kadar verimli topraklara sahip, şükürler olsun!

Bu arada Kurtuluş Savaşı öncesi Atam’ın Zonguldak’a ilk adım attığı yerde olmak bana ayrı bir gurur verdi.

Zonguldak…Batı Karadeniz’in bu cevher şehri doğal güzellikleri, plajları, tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve en önemlisi taşkömürü madenleriyle çok özel bir coğrafyada. Kendine has lezzetlerden oluşan mutfağında ise bakın neler var… Tirit, mantarlı börek, pumpum çorba, kabaklı börek, Kızılcık Çorbası, Beyaz Baklava, Ereğli Pidesi, Ovmaç Çorbası, Pırasalı Mancar, Cevizli Ev Makarnası, Cevizli Kömeç, Cizleme…

Kısa ziyaretimde gezdiğim yerleri aktarmak isterim.Şüphesiz ki bu coğrafya içinde daha çok güzellikleri sunmakta…

VARAGEL TÜNELİ

Fener’den girip, Yanaşmalık Arkası’na- Burası şehir merkezine çok yakın- kadar iniyor. Tünelden şarkı söyleyerek ve video çekerek geçtim. Çıktığımda sağ tarafımda denizle sarmaş dolaş bu yılki sevdam olan kayalıklar hücrelerime adrenalini de yükledi. Enfes bir manzaraydı beni karşılayan…

Varagel vagonlu kömür taşıma anlamında. 600 metre uzunluğundaki bu geçit, eskiden TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu) ca kullanılırken, kapandıktan sonra atıl olarak kalmış, bir dönem denize çöp dökülüp, uyuşturucu bağımlılarının yuvası olmaktan 2017 de ışıklandırılıp (aydınlatma yeterli değil, ıssız, tek başıma tedirgin oldum diyebilirim) yürüme yolu olarak kullanıma açılmış. Ama girişi ve çıkışında da düzenleme yapılması gerek.

GÖKGÖL MAĞARASI

Mağara yaklaşık 350 milyon yaşında, Zonguldak'ın Üzülmez bölgesinde bulunan aktif bir damlataş mağarası. Burayı gelecek yazımda detaylı yazacağım.

ZONGULDAK MADEN MÜZESİ

Amasra Müzesi broşürünün arka sayfasında gördüğüm ‘GÖRMELİSİN’ başlığına itibar ederek yola çıkmıştım Zonguldak’a...

Zonguldak Maden Müzesi,buraya olan sebeb-i ziyaretimdi.

Bu sebeple onu da ayrıca yazacağım… sizler için…

ZONGULDAK FENERİ

Işıldağın yapısı tek katlı, T biçimli yığma bir yapı. 111 yaşındaki fener, denizden 53 m yüksekliğe sahip. Işığı ise 20 deniz milini aydınlatarak Karadeniz’dengeçiş yapan gemilere günümüzde kılavuzluk yapmakta.

Çevresinde yeme içme yeri mevcut. Manzarasına doymak zor.

Fener bu bölgeye adını vermiş. Yemyeşil tertemiz bir havası var. Fransızların işletmesi döneminde yapılan ve Fransız Evleri denilen evler tek katlı ve sıradan müstakil evler ancak bahçeleri çok güzel. Şimdilerde TTK nın aileleri oturmaktaymış.

Ayrıca Fener Mahallesi’nde bir de stad mevcut.

Buraya minübüsle ulaşıp, ormanın içinden Varagel Tüneli ile merkeze indim.

HARMANKAYA ŞELALELERİ TABİAT PARKI

Buranın şelaleri ünlü dediler. Fırt gittim. E gittim de bu mevsimde ve hafta arası kimse olmazmış. Minübüs şöförü sırıtıyor bir şey olmaz diye. Yaşlı teyze biraz sorulu gözlerle ne işin var demekte. Yine burdan binersin deyip bırakıp gitti mavi gözlü direksiyon sahibi…. Hava kapalı ve ormanda tek başıma. 1000 metreye kadar çıktım. Ağaçlar maşallah gulyabani gibi…Yok dedim bu kadar cesaret bana bile fazla. Kendi ayak sesimden korkmaya başladığımda gördüğüm vahşi hayvan çıkabilir yazısıyla yine bir şarkı tutturdum ve hızlı adımlarla gerisin geriye…

Artık bu bol şelaleli yeri baharda kalabalık zamanlarında görürüm.

Napayım daha çok gencim… He He…

Bakar mısınız? Burası için bir blog yazarı şöyle demiş; ‘Gittiği yerleri gereğinden fazla övmeyi ve bol keseden şairane tanımlar yapmayı seven biri değilim ama bir yer için şair kesileceksem o yer burası olabilir.’ Eh artık nasıl bir coğrafya belli oluyor.

Zonguldak merkezden sadece beş kilometre uzaklıkta. 3 ayrı şelaleden oluşuyormuş. Şelalelere orman içindeki patikadan ulaşılmakta ve 2. Şelale en yüksek ve güzel olanıymış. Bir gün tam parkuru bitirirsem detaylı anlatırım.